經長：核三何時重啟難預估

針對核二、核三廠的延役規劃，經濟部長龔明鑫表示，何時能真正重啟，沒辦法預估。（記者羅沛德攝）

自主安檢1.5年起跳 後續還需核安會審查

〔記者廖家寧／台北報導〕核二、核三廠具備再運轉可行性，三月底將送核安會審議。經濟部長龔明鑫昨強調，台電已依核安會規定啟動自主安全檢查，並研提再運轉計畫，自主安檢最快約需一年半至二年；由於後續還需核安會審查等，因此何時能真正重啟，經濟部沒辦法預估。

龔明鑫昨出席立法院經濟委員會，就「核二、核三廠自主安全檢查現況與再運轉計畫及政府『重啟核電三原則』之歷年進度與現況說明」進行報告，並備質詢。

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針對核二、核三廠的延役規劃，龔明鑫指出，台電已依核安會規定啟動自主安全檢查，並研提再運轉計畫，後續送交核安會審查；目前還在自主安全檢查階段，最後實際成本難以估算，以核三為例，必須和原廠聯絡檢查機組老化狀況，畢竟已運轉四十年，看看能延役多久，屆時評估部分設備要不要更替，才能知道成本多少。

若拚2028年重啟 年底需採購燃料棒

從核三重啟程序來看，台電正在進行自主安檢、提交再運轉計畫，並執行再運轉計畫，三道程序都要送核安會審查；另重啟需要添購燃料棒，這涉及機組可延役的期限，若核三要拚二〇二八年重啟，今年底就需採購第一批燃料棒，至少運轉一個週期、約一．五年，經費將在明年追加預算。

另外界關切核廢料難題。龔明鑫說明，國際對核廢料一直是採分階段處理，短期是燃料池儲存，中期是乾式貯存，後期才是最終處置，目前全球僅芬蘭有最終處置場，但現在尚未啟動，絕大部分國家仍都是中期的乾式貯存；我們目前就先做好乾式貯存的部分，至於最終處置部分，經濟部已成立「放射性廢棄物處置專案辦公室」，推動最終處置的規劃。

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