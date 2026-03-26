黃仁勳︰製造系統協調能力 讓台積無可匹敵

輝達執行長黃仁勳稱讚台積電的成功秘訣，在於強大技術、奇蹟般的製造系統協調能力，以及與客戶之間的信任關係。（路透、美聯社資料照，美編組合成）

除5大核心技術外 信任感與「製造奇蹟」是關鍵競爭優勢

〔編譯盧永山／綜合報導〕輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近日接受美國知名播客節目主持人弗里德曼（Lex Fridman）訪問，稱讚台積電的成功秘訣在於強大技術、奇蹟般的製造系統協調能力，以及與客戶之間的信任關係。黃仁勳在訪談中還透露，與台積電長達三十年間高達數千億美元的生意往來，從未簽署過任何正式合約，並首度證實曾婉拒台積電創辦人張忠謀的接班邀約。

黃仁勳表示，外界對台積電最深刻的誤解，就是認為他們靠領先的電晶體技術取勝；但若出現另一種電晶體技術能取而代之，競爭早就結束了。事實上，台積電擁有五大核心技術，包括電晶體、金屬化系統、封裝、3D封裝和矽光子，這些技術是讓台積電與眾不同的原因。

請繼續往下閱讀...

但台積電真正的核心競爭力在於，能因應全球數百家客戶極端複雜且動態的需求，該公司能隨時因應客戶訂單的增減、提前交貨或緊急下單，同時維持極高的產能、優異的良率和成本控制，確保客戶的訂單能如期交付。

黃仁勳指出，台積電還創造出「信任」這種無形的資產；他說，「我信任他們，所以願意將整個公司的命運交付在他們手上」，並透露與台積電合作三十年來，雙方的生意往來超過數千億美元，但從未簽署過任何正式合約，凸顯雙方深厚的信任關係。

首度證實拒接棒台積CEO

在訪談中，黃仁勳也首度證實了科技界流傳已久的傳聞，即二〇一三年台積電創辦人張忠謀曾親自邀請他接任台積電執行長。黃仁勳表示：「傳聞是真的，能獲得張忠謀親自邀約，我感到無比榮幸與謙卑，因為我知道台積電是史上最具影響力的企業之一。」

但黃仁勳最終仍婉拒這份邀約，因為他對輝達有責無旁貸的使命，必須讓這個使命成真。事實也證明，他選擇留在輝達，不僅帶領全球AI運算革命，現在更可以同時幫助輝達和台積電這兩家公司。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法