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財經青紅燈》漲價的藉口

2026/03/25 05:30

財政部次長陳勇勝表示，小吃店每月銷售額未達20萬元仍免用統一發票，「沒有要強迫開發票」。（記者鄭琪芳攝）財政部次長陳勇勝表示，小吃店每月銷售額未達20萬元仍免用統一發票，「沒有要強迫開發票」。（記者鄭琪芳攝）

■鄭琪芳

財政部2025年12月修正相關規範，小店家導入行動支付及KIOSK租稅優惠延長至2028年底，且2029年起大眾化消費飲食店（豆漿店、冰果店、甜食館、麵食館、自助餐、排骨飯、便當及餐盒）不再屬營業性質特殊營業人，每月銷售額20萬元以上須開立統一發票，月營收20萬元以下仍免開發票，但已有小吃店揚言漲價。然而，根據統計，適用查定課徵小吃店約7萬家，其中月營收逾20萬元僅5300家，即使2029年起月營收逾20萬元要開發票，多數小吃店仍不受影響，不該成為小吃店漲價的藉口。

現行「營業稅法」規定，營業人每月銷售額未達20萬元，免用統一發票，按稅率1%查定課徵營業稅；每月銷售額達20萬元應開立統一發票，按稅率5%課徵營業稅。換言之，月營收20萬元以上本來就要開發票，只是過去財政部顧慮小吃店「湯湯水水」，開立紙本發票不方便，所以讓「大眾化消費飲食店」可免開發票。不過，不少知名小吃店月營收數百萬元卻不開發票，外界質疑不斷，因此，國稅局陸續輔導排隊名店開發票，例如北市的阜杭豆漿、金峰魯肉飯等，連鎖或加盟店也要開發票。

事實上，財政部推動電子發票及雲端發票，2025年電子發票開立張數占全國統一發票比率高達88%，其中雲端發票占64.5%，傳統紙本發票只剩約1成2，目前小吃店開立發票已簡便許多，考量租稅公平、消費者索取發票對獎的權益等，小吃店是否開立發票回歸「營業稅法」規定，並無不妥，何況財政部還提供3年緩衝期，2029年起月營收逾20萬元才要開發票，月營收20萬元以下仍免開發票，何來「免用統一發票走入歷史」之說？

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