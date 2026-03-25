盤勢分析》川普TACO震盪 低接不追高

中東局勢反覆！台股盤中震盪近千點 新台幣小升暫收32.083元 。（記者陳梅英攝）

美國總統川普又TACO，對外表示已與伊朗進行談判，將停火5天，帶動美股前天強彈，台股夜盤狂飆千點，但美伊戰事發展峰迴路轉，伊朗否認談判，多空訊息交錯，台股昨再現上下震盪逾900點的「大怒神」走勢，一早開高大漲638點，但短短不到一小時跳水翻黑，記憶體族群連兩日重挫，ABF載板三雄也躺平，櫃買指數開始補跌，投資人逢高拋售，盤中又傳出美國派出地面部隊前往中東，油價再度上漲，美股期指翻黑，加權指數一度下跌近300點，靠著台積電（2330）穩住多頭軍心，惟最後一盤再遭調節賣壓，加權指數由紅翻黑，終場下跌110.26點，收在3萬2612.24點，成交量約6846億元。

啟發投顧副總容逸燊分析，川普TACO讓台股強彈逾600點，但市場信心脆弱，解套賣壓致盤中劇烈震盪逾900點，記憶體在大摩看空美光報告影響下，成為最弱勢熱門股，資金輪動至BBU、CPO及航空股。近期盤面受消息面影響，勿追高殺低，台積電資本支出持續創高，帶動弘塑（3131）等設備股衝上天價，先進製程設備與台積供應鏈極可能成為第二季的新主流，可把握低接布局機會。

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統一證券指出，美伊戰事仍具有不確定性，且石油與天然氣設施修復期仍影響供給面，通膨隱憂未除，牽動風險性資產價格，建議控制持股水位，低接不追高。

三大法人昨合計賣超200.7億元，其中外資賣超121.8億元、投信買超25.9億元、自營商賣超104.8億元；外資台指期淨空單減少3609口，累積外資台指期淨空單約3.41萬口。（記者卓怡君）

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