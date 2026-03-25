4年投200億元 挹注機器人產業

機器人跨域共創聯盟昨日邀集政府代表出席會員大會，說明國內機器人發展政策與補助。（記者方韋傑攝）

國科會、國發基金同步啟動 目標產值40億元擴大至500億元

台積電董事長魏哲家近日大酸中國機器人，獲得產業普遍好評讚賞。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕機器人跨域共創聯盟昨日邀集政府代表出席會員大會，說明國內機器人發展政策與補助。國科會智慧機器人產業推動辦公室副執行長顏炳郎表示，未來4年將投入100億元，並由國發基金同步挹注100億元，以投資與補助雙軌並進，帶動產業發展；加上數位發展部另有100億元AI產業資源，整體規模上看300億元。

據了解，政府目標鎖定產業化與市場落地，力拚5年內將台灣機器人產值由目前約40億元擴大至500億元，並以解決缺工與拓展國際市場為核心方向。國科會資金未來將投資約250家智慧機器人相關企業，並培育至少3家具指標性的旗艦型公司，帶動整體產業發展。

請繼續往下閱讀...

在技術與應用布局方面，政府政策涵蓋從前端感測到應用端的完整技術體系，包括環境感測、人機協作、運動控制、智慧系統等，並延伸至醫療照護、餐飲服務、旅宿、物流與巡檢等場域，同時納入無人載具相關技術與整機系統。透過診斷、規劃與輔導機制協助企業導入機器人，帶動服務型機器人落地與擴散效果。

台灣機器人聯盟呼應魏哲家

對於中國廠商使用機器人雜耍，台灣機器人跨域共創聯盟會長暨凌群（2453）總經理劉瑞隆昨呼應台積電（2330）董事長魏哲家的看法，「機器人光會跳來跳去有什麼用？」聯盟發展將學習台積電的精神，以整合與應用取勝的模式，結合實體機器人、虛擬智慧體與後台主控電腦，打造具全球競爭力的機器人應用系統。

台灣機器人聯盟將以三大核心組成推動發展，包括實體機器人、具備交通、醫療、旅遊等專業能力的虛擬智慧電腦人，以及負責統一調度與管理的後台主控電腦。劉瑞隆強調，主控系統在整體架構中扮演關鍵角色，不僅負責協調各類智慧體運作，也有助於降低系統失控與資安風險，成為未來機器人應用不可或缺的核心。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法