智慧資通4條龍 遠傳起飛年衝雙位數成長

遠傳總經理井琪（右四）表示，數位生活服務目前占比不高，但在積極持續投資下，未來還有很大的成長空間。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕遠傳（4904）總經理井琪表示，2023年底遠傳與亞太電信合併後，遠傳訂下「一年拓基、兩年有成、三年起飛」的策略目標，今年是「起飛年」，要聚焦「放大綜效、放大服務、放大AI」三大策略，驅動新一波成長曲線，預計今年數位生活服務、智慧資通訊都要有雙位數成長，4月將會推出一項新服務，新服務今年要衝量，明年則要雙位數成長。

遠傳2025年總營收、合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）與每股稅後盈餘（EPS）都創歷史新高，而5G月租用戶滲透率47.5%，月租ARPU（平均每戶貢獻度）719元，也維持電信市場第一。

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遠傳目前營收中，行動服務營收45%、個人數位生活服務5%、終端銷售30%、固網、智慧資通訊20%。

井琪指出，數位生活服務目前占比不高，但在積極持續投資下，未來還有很大的成長空間，以帳單代收為例，就是一個很好的數位服務，基礎打好了，會自己滾動成長，而投資的PRO 360達人網，更將客戶明顯放大，預期今年數位生活服務持續有雙位數成長。

井琪說，遠傳智慧資通訊中的智慧城市、智慧醫療、數位轉型及以電信為基礎SI（系統整合）的四條龍，去年營收年增28%，預期今年也會有雙位數成長。

遠傳2026年合併營收目標1174.8億元，年增6.5%，稅後盈餘141.7億元，年增3.2%，每股稅後盈餘3.93元，營收、獲利均將挑戰歷史新高。

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