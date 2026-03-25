台灣去年出口值 排名全球第12

財政部表示，根據WTO統計，2025年我出口值排名全球第12名，進步4名。（記者鄭琪芳攝）

受惠AI商機 前進4名 創32年來最佳

台灣去年出口值排名全球第12，圖為高雄港貨櫃裝載。（路透資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕根據世貿組織（WTO）統計，2025年全球出口總值26.3兆美元、年增7.2%，全球出口值前3名依序是中國3兆7718億美元、美國2兆1852億美元、德國1兆7642億美元。香港7536億美元排名第5、前進3名，日本7383億美元排第6、下滑1名，南韓7093億美元排第8、下滑2名，台灣6400億美元排名12、前進4名，創32年來最佳；進出口併計，台灣去年貿易總值排名全球第15、前進3名，創23年來最佳。

貿易總值排名全球第15

財政部表示，2025年全球經濟隨AI應用快速擴展，帶動相關需求強勁，各國貿易動能普遍升溫，根據WTO統計，中國出口占全球比重14.4%居首，其次依序為美國8.3%、德國6.7%、荷蘭3.8%、香港2.9%、日本2.8%，台灣占比則為2.4%、排名全球12名，創1994年以來最佳，高於新加坡的2.2%，為23年來首度超越新加坡。

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財政部說明，我國受惠AI商機且在半導體及資通訊供應鏈深具競爭優勢，2025年出口占比年增0.5個百分點，超越其他主要經濟體，香港及新加坡各增0.3、0.1個百分點，中國、美國、德國、日本及南韓占比則滑落0.1至0.2個百分點。若與2016年比較，中國占比上升1.3個百分點，台灣上升0.7個百分點，德國、日本各降1.6及1.2個百分點。

另，2025年全球進口總值排名，亞洲四小龍中，香港及南韓分列第6、第12，新加坡第18，我國進口占全球比重約1.8%、下滑1名至全球19名；進出口併計，2025年我國貿易總值1兆1235億美元，排名全球第15名、前進3名，為2003年以來最佳。

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