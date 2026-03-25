高通升格台灣為獨立單一市場

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰未來將專注於東南亞與紐澳區。（記者卓怡君攝）

與日本、南韓、東南亞、紐澳區平行

〔記者卓怡君／台北報導〕台灣重要性大增！因AI（人工智慧）浪潮，彰顯出台灣之於全球市場地位的重要性，全球行動通訊晶片大廠高通（Qualcomm）決定升格台灣的地位，高通自2003年來台後，將自今年4月1日起，首次將台灣獨立為單一區域，成為亞太區下的單一獨立市場，與亞太區下的日本、南韓、東南亞、紐澳區平行，並由高通技術公司資深副總裁暨高通亞太區總裁O.H. Kwon擔任台灣代理總裁，強化與台灣的連結，原本高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰，未來將專注於東南亞與紐澳區。

亞太區總裁任台灣代理總裁

高通近年加碼投資台灣，除了在新竹科學園區建立首座海外自有大樓，亦設立台灣營運與製造工程暨測試中心、多媒體研發中心、行動人工智慧創新中心、5G測試實驗室以及高通台灣創新中心。

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劉思泰表示，經過此次的組織調整，台灣獨立為高通亞太區之下的單一區域市場，可說是很重要的里程碑。台灣在AI生態系扮演重要角色，也是半導體、PC、伺服器重鎮，獨立為單一區域後，未來高通將更聚焦在台灣，加深與台灣的連結，他自4月1日起職務重心集中在東南亞和紐澳區，並全力進行與台灣等各亞太區域間的協同合作。

台灣在AI生態系扮演重要角色

劉思泰強調，AI正帶動無線通訊的龐大需求，而高通致力推動從邊緣到雲端，讓智慧運算無所不在，高通正全力發展6G，協助電信營運商從傳統通訊模式轉型為以AI服務為中心的新型企業，目標2029年起推動6G逐步商用化，加速AI的全球普及。

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