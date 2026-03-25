2026台灣資本市場論壇》施羅德投信董事長謝誠晃︰加速基金型REITs 民間資金轉長投

施羅德投信董事長謝誠晃。（記者田裕華攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕歐盟近年積極推動資本市場聯盟（CMU）解決資金碎片化與跨境流動不易等問題。施羅德投信董事長謝誠晃建議，要將國內壽險、民間超額儲蓄、公募基金、退休基金等，加上資產管理業者一起拉進來，大家共襄盛舉，才能活絡市場；也期待基金型REITs（不動產投資信託基金）快點上路，吸引民間資金轉向長期投資。

建立統一市場基礎 再導引資金投入

謝誠晃解釋，CMU第一階段是以法規調和為主，包含簡化上市程序、縮小稅制差異及降低跨國投資障礙，逐步建立統一市場基礎；進入第二階段後，政策重心轉向資金導流，期望將龐大儲蓄有效投入基礎建設與長期產業發展；在此架構下，ELTIF（歐洲長期投資基金）成為關鍵工具。

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謝誠晃說，隨著制度改革、放寬投資門檻並提升流動性，吸引更多民眾參與，市場規模與基金數量顯著成長；英國也發展更具彈性的長期投資市場。歐洲正透過制度創新，引導資金由儲蓄轉向長期投資基金。

謝誠晃認為，台灣的問題就是速度還不夠快；時間是一個必要條件，畢竟要建立一個生態圈需要花很長的時間，政府雖然做了很多事情，想將資金導向長期投資，但得讓壽險、民間超額儲蓄、公募基金、退休基金等資金，都有意願動起來，再將資產管理業者一起拉進來，只有大家共襄盛舉，才能活絡市場。

今年可望上路的基金型REITs，謝誠晃表示，許多同業已磨刀霍霍，有機會將民間超額存款、公募基金往這個方向流動，但就是看產品、風險管理等，是不是能夠做得更好，才能吸引投資人參與。

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