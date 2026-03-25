2026台灣資本市場論壇》金融研訓院院長高一誠：發行永續債 長照與能源資金解方

金融研訓院院長高一誠。（記者田裕華攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕金融研訓院院長高一誠昨呼籲，資本市場應從「滿足未被滿足的需求」及「促進長期經濟發展」出發，引導資金投入高齡化、少子化服務及能源轉型等基礎建設，並設計適合大眾的長期投資機制，讓全民共享經濟成長果實。

他分析，台灣面臨嚴峻的少子化與人口老化挑戰，但目前社會資金過度聚焦於科技業，導致針對高齡化或創新服務的新創企業，難以獲得資金支持；除了現有的創新板或輔導措施外，資本市場應更加把勁，讓資金挹注這些具備未來需求潛力的服務型新創產業。

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高一誠表示，目前多數壽險資金投入國外資產並面臨匯率風險。他建議應透過適度放寬政策法令，活絡國內債券市場，將這些資金轉換為支持台灣長期發展的需求，例如解決電力需求、長照與醫療建設等問題；他特別提到，近期台北市與高雄市等地方政府推動發行永續發展債券是個極佳的方向，鼓勵地方政府持續鎖定健康、長照或能源領域發行債券，以進一步健全國內債券市場的長遠發展。

提供避險金融商品 全民共享經濟紅利

他強調，資本市場不能僅服務高資產的家族辦公室，更應重視一般普羅大眾的需求。隨著全球AI需求大增，應透過完善的機制設計，為一般民眾提供具備適當避險的金融商品，讓不懂金融的民眾也能透過長期投資，享受國家經濟高成長的紅利。

高一誠呼籲，少子化與高齡化等重大問題已超越單一財經部會的職責範疇，亟需財政部、央行、法務部、經濟部及衛福部等單位進行更高層級的戰略協調。

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