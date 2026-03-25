2026台灣資本市場論壇》投信投顧公會理事長尤昭文︰降門檻提誘因 儲蓄投入戰略產業

投信投顧公會理事長尤昭文。（記者田裕華攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕歐盟推動資本市場聯盟（CMU），透過長期投資工具支持產業升級。投信投顧公會理事長尤昭文認為，台灣可借鏡歐美，降低散戶參與私募股權與基礎建設的門檻，且透過專法提供「遞延課稅」或「投資抵減」誘因，鼓勵民眾開立長期投資帳戶，引導超額儲蓄投入戰略產業。

政策引導 建立長期資本供給鏈

他建議，一是政策不要只談補貼，而是建立可複製的長期資本工具，例如政府保證、共同投資平台、產業基金、基建債與稅制誘因；二是監理思維要從「能不能投」進一步走向「如何讓合適的長錢進入合適的長案」，更精細看待保險資金、退休資金等，投資基建、轉型與未上市資產的風險特性；三是讓產業專案被包裝成大型機構可投資、可評估與可持有的標準化載具。歐美值得台灣學習的不是單一政策，而是將政策、信用、稅制與資本市場連成一條長期資本供給鏈。

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尤昭文強調，台灣不是缺乏長期資本，而是缺少讓保險資金、退休基金、政府基金等，可以放心、有效率與可規模化投入產業的制度與工具；以公會的立場來看，期待的不是放鬆監理，而是讓監理更具風險及長期導向，讓真正適合長期資本的產業資產，能被更有效率地納入配置。

至於台灣是否需要建立類似歐洲長期投資制度（例如長期基金或產業投資平台）的專法，建立讓民眾也能參與國家長遠建設的「長期投資帳戶」。尤昭文說，台灣可借鏡歐洲長期投資基金（ELTIF 二．〇）的成功經驗，降低散戶參與私募股權與基礎建設的門檻，政府透過專法提供「遞延課稅」或「投資抵減」誘因，鼓勵民眾開立長期投資帳戶，將超額儲蓄引導向長達十年以上的實體產業項目。

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