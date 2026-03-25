2026台灣資本市場論壇》證期局局長高晶萍︰台股籌資破兆元 直接金融進步顯著

證期局局長高晶萍。（記者田裕華攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕金管會證期局局長高晶萍昨指出，目前台灣資本市場已建立多層次板塊，從創櫃、興櫃到上市櫃，協助不同規模企業成長；二〇二五年籌資金額已突破兆元大關，顯見直接金融在近十年進步顯著，成為產業發展的重要後盾。

她說，針對中小微型企業，櫃買中心透過「創櫃板」提供輔導，協助建立會計與內控制度，提升市場曝光度與知名度；去年推出的「創櫃二．〇」進一步加強輔導力道，讓企業在適應市場後，可銜接興櫃市場，熟悉法遵與監理規範，最終視條件選擇上市或上櫃。

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針對新創產業，金管會於二〇二一年推出「創新板」。高晶萍說，初期因投資人資格限制導致交易不活絡，去年配合亞資中心政策放寬。二〇二五年一月起，創新板取消合格投資人限制，並陸續開放當沖、零股及信用交易；放寬前全年成交額為二四九億元，放寬後二〇二五年成交額達六六〇七億元，顯示制度改革有效帶動市場流動性。

台灣資本市場近十年成長顯著。掛牌家數從二〇一六年的一六二四家、增至今年二月的一九四七家；實際募資金額從二〇一六年的三七一一億元，二〇二五年正式達到一兆八一四億元。債券發行規模也大幅增加，普通公司債發行規模從十年前的一九六四億元成長至七七四七億元，可轉債規模也成長二．六倍。

台股市值突破百兆 全球排名第7

高晶萍強調，台股市值已於二〇二五年底突破一百兆元，今年三月二十日來到一一八．二兆，全球排名名列第七，外資占比也提升至四十七％，未來不僅支持半導體與AI等「護國神山」，也要透過多元板塊扶持各產業「隱形冠軍」與中小企業，建構具吸引力與競爭力的資本市場環境。

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