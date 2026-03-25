2026台灣資本市場論壇》法國興業銀行台灣區總經理劉光卿︰借鏡歐洲CMU經驗 引導游資投入基建

法國興業銀行台灣區總經理劉光卿。（記者田裕華攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台灣民間資金豐沛，卻有高達七成外流並持有美元資產。法國興業銀行台灣區總經理劉光卿指出，台灣與歐洲同屬過度依賴銀行貸款的「間接金融」體系，企業透過債券籌資比例僅十一％至十二％，遠低於美國的七成；這種結構在面臨景氣波動時韌性不足，無法像美國一樣透過資本市場將風險分散給全球投資者承擔。他呼籲政府借鏡歐洲「資本市場聯盟」（CMU）經驗，將民間游資導引至在地綠能與基礎建設。

鬆綁法規 金融工具創新相挺

為活絡台灣資本市場並引導長線資金，劉光卿提出四大具體建議：一、推動公私協力與專案發債。例如高鐵延伸、下水道等基礎建設，應透過私募基金或基建基金籌資，降低對政府預算的依賴；同時，應允許綠能、數據中心等以特殊目的公司（SPV）成立的專案發行長天期債券，以提供穩定資金並分散銀行風險。

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二、落實資產證券化。目前壽險業與退休基金空有龐大「長錢」，卻受限法規難以直接透過貸款參與基建，若能將專案的現金流進行證券化並給予適當信用評等，便能有效吸引這些長線法人資金進駐。

三、導入信用加強機制。針對風險較高的長天期或新科技專案，借款者與投資者易生疑慮，此時可適度導入信用保險機制，甚至效法歐洲將信用保證發展為商業模式，讓資金流動更加順暢。

四、開發無匯率風險投資工具。為吸引極具潛力的「家族辦公室」與高資產客戶，國內若能發行如二十年期的長期專案債券，壽險業勢必會因為「沒有匯率風險」而積極購買，進而成功將資金留在台灣。

劉光卿總結表示，台灣並不缺乏資金，缺乏的是引導短期資金投入長期發展的工具，若能透過法規鬆綁與金融工具創新，台灣的資本市場將能真正成為支持產業轉型與基礎建設的最堅實後盾。

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