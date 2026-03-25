2026台灣資本市場論壇》國票金控董事長魏啟林︰掌握歐盟晶片自主 強化台歐科技互補

國票金控董事長魏啟林。（記者田裕華攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕國票金控董事長魏啟林昨出席本報主辦的「二〇二六台灣資本市場論壇」，他以「掌握歐盟晶片自主窗口，強化法台科技互補新局」為題發表專題演講。他呼籲，台灣不應僅單一依賴美國市場，台灣擁有頂尖的半導體製造與量產能力，而歐洲擁有深厚的基礎科學與軟體實力，台灣應積極把握歐洲推動CMU（資本市場聯盟）的過程，促成互補雙贏模式。

魏啟林指出，歐盟雖擁有二十七國的單一市場，但實務上高度碎片化，導致企業跨國投資面臨重重困難。為對抗美國的金融霸權，歐盟自二〇一五年起啟動金融改革，近年更積極推動資本市場整合；而在英國脫歐後，歐洲金融權力版圖重新洗牌，形成「德國法蘭克福主導銀行監管、法國巴黎主導資本市場」的法德分工局勢；而以巴黎為主軸的泛歐交易所（Euronext）已躍升為全球第四大證券交易所。

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他說，面對地緣政治變局，歐盟戰略逐漸轉向「去美國化」與「去中國化」，半導體成為重中之重的核心產業。歐盟不僅通過歐洲晶片法，立下二〇三〇年取得全球晶片產能二十％市占率的目標，法國更推出高達五四〇億歐元的「France 二〇三〇」國家級投資計畫，重金布局半導體、人工智慧、量子科技及綠能等關鍵領域。而歐盟《印太合作歐盟戰略》首度於官方文件中明確指出台海安全攸關歐洲經濟利益，釋放出關鍵的戰略信號。

去風險化最佳安全夥伴

魏啟林強調，歐洲在半導體材料、設計、量子理論，特別是車用與工業用的功率半導體具備深厚的技術優勢，但面臨難以量產的困境；而台灣在半導體產業鏈中具有不可替代性，擁有世界級的晶圓製造、量產能力與製程管理優勢，雙方具備極大的互補性，能成為彼此去風險化的最佳安全夥伴。

他也提到能源轉型的合作契機。法國擁有以核能為主的電力結構，以及在核電退役與數位孿生技術上的豐富經驗，這對正面臨能源轉型及AI用電需求激增的台灣而言，極具參考價值。

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