2026台灣資本市場論壇》券商公會理事長陳俊宏︰券商負債淨值比 應增為八倍

券商公會理事長陳俊宏。（記者田裕華攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕券商公會理事長陳俊宏昨出席本報論壇時強調，台灣要從間接金融轉向直接金融，來扶植產業發展，證券商扮演重要角色；建議訂定合理交易稅，以及將證券商的負債淨值比提高至八倍，以支持台灣發展亞洲資產管理中心的業務，因「沒有資本的彈性，就沒有金融的競爭力」。

陳俊宏指出，台灣的錢仍擺在不對的地方，金融業銀行體系偏好成熟產業、有抵押品的企業，對新創、中小企業，甚至具前瞻性的產業所注入的資金仍不夠；因此要從負債思維轉為成長思維，證券商角色不只承銷，要升級擔任企業成長夥伴，協助企業設計資本結構、引進策略投資人，陪伴企業走進國際市場，資金要有方向，不能一頭熱投入AI、半導體，台灣有很多基礎產業包括生技、資安、服務業都需要扶持。

請繼續往下閱讀...

參考美日星低稅率 訂定合理的證交稅

陳俊宏建議，有兩個關鍵問題要面對，一是合理的證交稅，「成本越高，流動性就會變低」。綜觀美國、日本、新加坡是低稅率、甚至零稅率市場，台灣繼續維持高稅率到最後就是把資金往國外推；交易稅並非道德問題，而是攸關市場效率，希望快速訂定合理的交易稅。

他還強調，目前證券商的負債淨值比設定為六倍，希望能提高到八倍；其實國外的倍數非常寬鬆，放寬倍數可讓台灣證券業提高資本運用的效率與獲利能力，也能讓台灣在國際市場上更有競爭力，並支持台灣發展亞洲資產管理中心的業務，「沒有資本的彈性，就沒有金融的競爭力」！

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法