2026台灣資本市場論壇》期交所董事長吳自心︰多元期貨商品 吸引留住資金

期交所董事長吳自心。（記者田裕華攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近年期貨市場熱絡，尤以個股期貨表現亮麗。期交所董事長吳自心昨出席本報「二〇二六台灣資本市場論壇」時指出，個股期貨熱絡是台灣期貨市場的一大特色，期交所目前上架的三一四檔股票期貨（含ETF）及四十七檔股票選擇權，已成為主力商品，六月將再推出小型非金電期貨，未來將持續推出多元商品以活絡市場。

吳自心指出，期貨市場是資本市場的重要推手，除提供成本可控的避險管道，也能吸引並留住資金，以抵禦市場波動；且期貨市場的「價格發現」功能能讓風險變得透明可控，協助資產管理業者管理風險、調整曝險部位，在資本市場占重要角色。

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吳自心說，在金融轉型的路徑上，期交所的責任是靈活、彈性地推出符合市場需求的商品及交易制度；目前除台股指數期貨、選擇權等商品外，期交所以電子、金融及非金電指數期貨因應個別產業波動的風險，小型電子期貨表現亮眼，交易量已達原型電子期貨的二倍。

小型電子、個股期貨 交易量衝高

個股期貨表現也很活絡，二〇二五年日均量突破三十萬口，今年至今更翻倍至六十萬口、成長超過一倍，日均未平倉量也超過六十萬口，顯示市場需求殷切。

吳自心表示，期交所將持續推出個股週選擇權與小型個股選擇權，來活絡市場；看到聯發科與鴻海等科技股發展願景，期交所也相對推出了個股週選擇權，協助市場投資人掌握短期的突發交易事件，以靈活管理個股風險。

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