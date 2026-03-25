2026台灣資本市場論壇》櫃買中心董事長簡立忠︰股債雙核心 上櫃市場續茁壯

櫃買中心董事長簡立忠。（記者田裕華攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近年台股持續成長，櫃買中心股債雙核心也持續推進。櫃買中心董事長簡立忠昨日出席本報主辦的「二〇二六台灣資本市場論壇」時指出，近年資金顯著流向股市與債市，櫃買市場最近六年以來（二〇二〇年至二〇二六年）的掛牌家數逐年遞增，籌資金額也有突破，債券市場並呈現爆發性成長，顯示上櫃市場逐漸成長茁壯。

6年來 櫃買籌資635億 債市規模成長120％

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簡立忠細數，過去六年，櫃買市場的掛牌公司家數累計達到一四七家、逐年遞增，總籌資金額達到六三五億元，僅去年籌資金額就突破二〇〇億元；債券市場同樣表現亮麗，去年債券發行金額達到七七八〇億元，近六年平均值與前六年相比，年均發行金額成長達到一二〇％。

總統賴清德上任後持續深化AI（人工智慧）與信賴產業，櫃買市場新掛牌公司也與國家重點產業高度重合。簡立忠指出，六大核心戰略產業占總體新掛牌家數近五十％，五大信賴產業則占約四十％。

櫃買市場與上市不同之處在於其著重扶植中小企業與新創，分為創櫃、興櫃、上櫃三大板塊，近年也成績斐然。簡立忠表示，創櫃板成立十一年來，共輔導近六〇〇家企業，其中八家已成功上市上櫃；簡立忠強調，櫃買以多層次市場、債券市場兩大主軸提升直接金融，尤其債券對需要長期資金支持的AI、半導體產業而言，是成本較低且友善的工具，櫃買也積極推動永續債，更值得企業參與關注。

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