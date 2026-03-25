2026台灣資本市場論壇》金管會副主委陳彥良︰台灣不只科技重鎮 也拚國際金融樞紐

金管會副主任委員陳彥良。（記者田裕華攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會副主委陳彥良昨出席本報主辦的「二〇二六台灣資本市場論壇」時表示，面對一個世界、兩個供應鏈的環境，台灣正處於產業與金融轉型的重要階段，在未來發展願景上，台灣不應只是一個科技重鎮，更要成為具競爭力的「國際金融樞紐」。

陳彥良表示，當前全球供應鏈正出現重大變化，除了傳統追求效率與成本的模式外，也逐漸形成不同體系，包括「民主供應鏈」與「其他供應鏈」；供應鏈結構也從過去「長鏈」，逐步轉為更重視安全與韌性「短鏈」，各國也更加重視國家與產業的韌性。

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「全球經貿體系正在改變！」他說，過去是以世界貿易組織（WTO）為主的多邊體系，現在逐漸轉向雙邊或區域合作；對台灣來說，這樣的改變未必是壞事，反而可能是新的機會。他指出，過去我們常說金融市場的核心是人才、商品與資金，但現在多了一個重要元素，就是「韌性」，這會成為台灣未來在金融發展上的關鍵競爭力。

陳彥良說，在政府相關單位努力下，台灣資本市場近年來穩健成長，包括台股從二〇一二年約八〇〇〇點水準，今年指數已超過三萬以上，整體市值也突破百兆、達一一五兆元；我國經濟成長率去年達八．六八％，預估今年達七．七％；人均GDP去年為三萬九四九二美元，今年預估達四萬四一八一美元的新紀錄。

金融轉型 打造亞資中心

他強調，金融的本質是支持產業發展，而產業發展建立在信任之上，所以必須推動金融轉型，包括打造亞洲資產管理中心、強化資本市場功能與提升金融競爭力。

ETF（指數股票型基金）市場是重要亮點之一，台灣ETF市場規模已達數兆元，投資人數達一五〇〇萬人次，已成為資本市場的重要支柱。陳彥良強調，「只要方向正確，就應該堅定前進，透過與美國、日本、韓國等國際夥伴合作，台灣一定可以在金融領域持續成長，達成最終目標」。

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