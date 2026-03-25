2026台灣資本市場論壇》歐洲商會副理事長黃天德︰台歐強化金融韌性 超額儲蓄戰略投資

歐洲商會副理事長黃天德。（記者田裕華攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕本報昨主辦「二〇二六台灣資本市場論壇」。歐洲商會副理事長黃天德表示，資本市場合作是台歐戰略夥伴關係中最具前景且尚未被充分利用的領域，台灣與歐盟一樣面臨超額儲蓄狀況，歐洲透過「資本市場聯盟」（CMU）與「儲蓄與投資聯盟」（SIU），將儲蓄者轉化為投資者，台灣以製造業驅動的產業創新可結合歐洲的機構資本及監管架構，將可強化台歐雙方金融韌性，也能將超額儲蓄投入戰略投資。

黃天德指出，台歐在高價值領域、先進製造、綠色技術、醫療保健和服務業方面，具備擴大雙邊貿易的空間，從投資流量來看也呈現同樣趨勢。歐洲長期以來是台灣最大外資來源，但台灣對歐洲投資現在才開始加速，從二〇一六年到二〇二五年，台灣對歐盟投資額已接近一三九億美元，飆升六五〇％，這是邁向多元佈局的重要一步。

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助新創、中小微企業籌資

他說，除貿易與投資外，資本市場合作也是台歐戰略夥伴關係中最具前景且尚未被充分利用的領域。台灣家庭儲蓄率達二十五到二十八％、是全球最高，大量資金鎖在定期存款；歐洲也同樣面臨挑戰，估計約十兆歐元的超額儲蓄，而歐洲綠色與數位轉型願景每年有約近八千億歐元的投資缺口。因此歐盟建立CMU與SIU，試圖透過擴大股票、ETF與歐洲長期投資基金（ELTIF）等投資工具，「將儲蓄者轉化為投資者」，目標是深化資本市場，支持中小企業，並為基礎設施的創新提供非銀行融資。

黃天德建議，台歐可合作動員彼此的超額儲蓄投入戰略投資，透過交叉上市、聯合基金等平台，將台灣以製造業驅動的產業創新與歐洲的機構資本及監管架構互相結合，如此合作也可強化台歐雙方的金融韌性，這不僅能協助台灣具潛力的新創、中小微企業獲得所需資金與規模化，也能藉由歐洲更多元化的投資組合，分散台灣投資人的風險。

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