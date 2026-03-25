2026台灣資本市場論壇》台股市值躍居全球第7 賴總統：3策略拚「亞洲那斯達克」

總統賴清德昨出席「2026台灣資本市場論壇」，期盼讓更多潛力獨角獸留下來，打造台灣成為「亞洲的那斯達克」。 （記者田裕華攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕總統賴清德昨出席本報主辦「二〇二六台灣資本市場論壇」時強調，資本市場是支持台灣產業成長與創新的重要力量，隨著台股市值屢創新高，今年初已躍居全球第七，台灣資本市場不僅具備深度，也成為產業發展的重要引擎；他希望讓更多潛力獨角獸留下來，打造台灣成為「亞洲的那斯達克」。

打造創新籌資平台 擴大資本市場規模

本報社長林鴻邦除了表達非常榮幸能夠邀請賴總統親臨現場外，也說明論壇聚焦兩大核心，首先是從國際金融發展趨勢，探討如何強化台灣資本市場的韌性與競爭力；其次是研究如何藉由資本市場的壯大，擴大產業轉型及發展的動能。期待透過專家演講及深度對談，共同勾勒出更具活力、更透明的市場藍圖。

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賴總統說，資本市場必須成為推動創新、支持台灣長遠發展的戰略後盾，政府正聚焦三項重點工作。第一，積極打造「亞洲創新籌資平台計畫」。讓台灣資本市場的規模擴大、結構升級，成為創新最強的發動機，讓台灣成為「亞洲的那斯達克」。

持續金融開放 投資未來確保競爭優勢

第二，持續金融開放，並加強與國際接軌。政府推動「亞洲資產管理中心」計畫以來，整體金融業資產管理規模已增加逾五．七兆元，台灣金融實力與活力正不斷提升；亞資中心高雄專區去年正式營運，吸引五十一家金融機構進駐高雄。

第三，投資未來，確保下一個世代的競爭優勢。這些目標都非一蹴可幾，而是長期的國家工程，除了政府積極推動外，相信透過大家的努力，可以讓世界看見，台灣不僅是全球科技重鎮，更是最具活力與競爭力的金融樞紐。

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