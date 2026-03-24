金融業最大健走盛事 國泰金控號召萬人齊步走

「2026國泰金控健康走」齊聚音樂、戶外體驗與毛小孩，打造全齡共樂健走派對。（國泰金控提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕繼去年首度舉辦引發健走熱潮後，國泰金控21日於台北美堤河濱公園盛大舉行第二屆「2026國泰金控健康走」。今年活動規模全面升級，參加人數從去年的5000人翻倍成長，成功吸引逾萬名民眾響應，正式宣告成為台灣金融業規模最大的健走活動。

國泰金控總經理李長庚、國泰金控獨董吳當傑、國泰人壽代理總經理林昭廷、國泰世華銀行總經理鄧崇儀、國泰產險總經理陳萬祥、國泰證券總經理周冠成、國泰投信總經理張雍川等集團高階主管皆親自到場，與萬名參加者共襄盛舉，展現「BETTER TOGETHER共創更好」的品牌精神。

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國泰金控近年積極實踐「健康促進」理念，強調健康不僅是事後的醫療保障，更應是主動的生活管理。透過萬人健走活動，結合「FitBack健康吧」等健康促進計畫，將日常步行轉化為長期的健康資產，落實健康的生活型態。

本次活動以「全齡友善」與「寵物共好」為主軸，規劃3K健康組、5K歡樂組及8K挑戰組三種路線，全面優化無障礙環境，確保長者、親子家庭與寵物族群都能在基隆河畔享受運動樂趣。為鼓勵民眾完走，沿途設置多處休息補給站，提供充足飲水與健康食補，並設計激勵標語與大型藝術打卡裝置，營造熱鬧的健康應援氛圍。

國泰金控表示，未來將持續整合集團資源，透過多元活動號召社會大眾將運動融入日常，以實際行動實踐「BETTER TOGETHER共創更好」的精神，與客戶、員工及社會攜手共創更好的健康未來。

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