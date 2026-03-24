領股東會紀念品免排隊 集保eGift正式上線

集保結算所23日舉辦「股東會紀念品電子化服務（eGift）」上線發表會，金管會主委彭金隆（左6）、集保結算所董事長林丙輝（右5）、中華職棒大聯盟會長蔡其昌（左5）與證期局局長高晶萍（左4）等人共同主持啟動儀式。（集保提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕台灣股務數位轉型迎來大突破！集保結算所23日舉辦「股東會紀念品電子化服務（eGift）」上線發表會，金管會主委彭金隆、中華職棒大聯盟會長蔡其昌、證期局局長高晶萍、證交所董事長林修銘、櫃買中心總經理陳麗卿皆蒞臨現場，更有統一超商、全家便利商店、台灣高鐵、LINE PAY、大魯閣等五大eGift業者及眾多上市、上櫃及興櫃公司代表與股務單位共襄盛舉，為資本市場注入數位新動力。

集保結算所董事長林丙輝表示，eGift服務是落實普惠金融與打造數位服務的重要里程碑，集保透過與發行公司、股務單位與eGift業者的深度合作，不僅解決股東排隊領取紀念品的奔波之苦，更協助企業大幅降低物流與人力成本。集保鼓勵未來有更多發行公司加入eGift服務，共同打造高效永續的綠色股東會，更可於ESG評鑑額外獲得總分加分的獎勵。

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為了回饋廣大股民並鼓勵數位參與，集保結算所今年特別祭出總價值高達1300萬元、總數超過5萬份的eVoting及eGift千萬好禮抽獎活動！凡符合條件的仟股股東，於3月23日至6月30日期間，透過「集保e手掌握」或證券商APP完成電子投票且未交付委託書，即可參與抽獎。

本次活動規劃豐富的獎勵機制，包含「電子投票大獎抽、月月抽」，以及針對採用eGift服務公司的「eGift好禮抽、早鳥抽、驚喜抽」。投資人只要參與一檔股票的投票，就有機會獲得多重好禮，絕對物超所值。

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