財經青紅燈》健亞到底該嫁誰?

圖為健亞董事長陳正。（資料照）

國內藥廠健亞（4130），不到半年出現三家公司要娶親，成為最搶手的新娘，第一個出現的新郎健喬（4114）去年已經出局，但現在還有攪局能力；第二個新郎強生製藥（4747）跟第三個新郎易威（1799）現正一拚高下，4月22日見真章，但健亞股東到底應該支持哪個新郎？

這三個新郎想娶健亞，分別有不同的盤算，有人想要廠房、閒置土地，娶了之後可以變賣，把有錢千金洗劫一空；有人則借錢裝闊，娶新娘看上她帳戶現金，為了以後方便炒股；有人則打算結婚後在國內外一起打拚、共同成長。

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強生製藥2024年被耀勝電子（3207）入主，過去一年多來強生營運沒有太多進展，前年賺8千多萬、去年剩下5千多萬，股價也倒退嚕；耀勝電子更慘，2024年開始虧損，去年虧損擴大，公司在疫情期間喊出要做安全針筒、切入醫療產業，也只聞樓梯響、不見訂單來。

而且這次強生砸了快10億元買健亞22%持股，其中有超過8億元是跟銀行借錢來買，外傳還是公股行庫在背後支持，強生買健亞股票搞得自己負債大增，財務槓桿開很大。

反觀易威畫了一個未來兩家公司合作的藍圖，易威在美國有廠、健亞在台灣有廠，易威的藥主要賣到美國、中國，健亞的藥以台灣內銷為主，接下來易威的藥會授權給健亞在台灣銷售，健亞的藥透過易威平台賣往美國，雙方合作建構具國際競爭力之製藥平台。

易威近年的營運也漸入佳境，營收連3年增加，毛利率趨勢也向上，近3年虧損逐年縮小，今年2月已出現單月獲利，未來營運較有想像空間；況且易威、健亞這組新人，還有國內營運穩健的老牌藥廠生達（1720）、中化（3716）等入股，成為最強後援，從未來前景來看，健亞嫁給易威是較好的選擇。

相較於台灣電子業在全球攻城掠地，台灣生技業規模過小，多數主攻內需市場，且常流於單打獨鬥，因此需要整合，易威加上健亞，或許是產業整併的一小步，但可能是台灣生技業向國際擴張的一大步。（陳永吉）

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