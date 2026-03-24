盤勢分析》月季線震盪整理 消化賣壓

美伊戰事持續緊繃，，加上美歐台等央行的利率決策出現鷹派言論，日、韓股市大跌，台股昨同樣風聲鶴唳，終場下跌821.38點、以3萬2722.5點作收。（中央社）

受到美伊戰事持續緊繃，甚至有愈演愈烈的態勢，加上美歐台等央行的利率決策出現鷹派言論，日、韓股市大跌，台股昨同樣風聲鶴唳，盤中一度重挫逾千點，終場下跌821.38點、以3萬2722.5點作收，成交金額縮至7125.78億元。

昨外資賣超達839.23億元、自營商賣超311.12億元、投信買超104億元，三大法人合計賣超逾1046億元；外資台指期淨空單昨增加1351口，累積外資台指期淨空單約3.7萬口。

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保德信市值動能50 ETF（009803）經理人楊立楷指出，預期台股短線將以整理方式消化賣壓，投資人宜低接不追高；不過，他認為目前輝達Vera Rubin平台伺服器已獲AWS、Google Cloud、微軟Azure、Oracle Cloud等雲端業者支持，預計下半年開始陸續上市，將挹注台廠相關供應鏈需求持續成長。

聯邦投信認為，受中東地緣政治風險升溫影響，油價上行帶動市場波動加劇，資金操作趨於保守，整體盤勢呈現「指數震盪、結構分化」格局，權值股動能相對受限，但具備定價能力的原物料族群表現較具支撐，建議逢低仍可聚焦如AI、高階製程及能源轉型相關族群。

元大投顧分析，從技術面觀察，若近期加權指數無法收復月線，月線將轉為蓋頭反壓，預估大盤本週將在月線之下、季線之上，維持大箱型的區間走勢。（記者張慧雯）

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