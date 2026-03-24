自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

盤勢分析》月季線震盪整理 消化賣壓

2026/03/24 05:30

美伊戰事持續緊繃，，加上美歐台等央行的利率決策出現鷹派言論，日、韓股市大跌，台股昨同樣風聲鶴唳，終場下跌821.38點、以3萬2722.5點作收。（中央社）美伊戰事持續緊繃，，加上美歐台等央行的利率決策出現鷹派言論，日、韓股市大跌，台股昨同樣風聲鶴唳，終場下跌821.38點、以3萬2722.5點作收。（中央社）

受到美伊戰事持續緊繃，甚至有愈演愈烈的態勢，加上美歐台等央行的利率決策出現鷹派言論，日、韓股市大跌，台股昨同樣風聲鶴唳，盤中一度重挫逾千點，終場下跌821.38點、以3萬2722.5點作收，成交金額縮至7125.78億元。

昨外資賣超達839.23億元、自營商賣超311.12億元、投信買超104億元，三大法人合計賣超逾1046億元；外資台指期淨空單昨增加1351口，累積外資台指期淨空單約3.7萬口。

保德信市值動能50 ETF（009803）經理人楊立楷指出，預期台股短線將以整理方式消化賣壓，投資人宜低接不追高；不過，他認為目前輝達Vera Rubin平台伺服器已獲AWS、Google Cloud、微軟Azure、Oracle Cloud等雲端業者支持，預計下半年開始陸續上市，將挹注台廠相關供應鏈需求持續成長。

聯邦投信認為，受中東地緣政治風險升溫影響，油價上行帶動市場波動加劇，資金操作趨於保守，整體盤勢呈現「指數震盪、結構分化」格局，權值股動能相對受限，但具備定價能力的原物料族群表現較具支撐，建議逢低仍可聚焦如AI、高階製程及能源轉型相關族群。

元大投顧分析，從技術面觀察，若近期加權指數無法收復月線，月線將轉為蓋頭反壓，預估大盤本週將在月線之下、季線之上，維持大箱型的區間走勢。（記者張慧雯）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財