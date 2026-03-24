台製TOYOTA回銷日本 豐田：打造國瑞汽車成第4大生產基地

日本豐田汽車本部長東崇德表示，將逐步把國瑞汽車打造為第四大生產基地，將MIT（台灣製）的優質汽車銷往日本、中東等海外市場。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕全球最大汽車製造商豐田汽車（TOYOTA）在日本的三大生產基地產能已供不應求，日本豐田汽車本部長東崇德表示，將逐步把國瑞汽車打造為第四大生產基地，將MIT（台灣製）的優質汽車銷往日本、中東等海外市場。

身兼豐田汽車台灣統括部長及國瑞汽車董事長的東崇德觀察，台灣現在汽車製造廠有一點低迷，經營環境相當嚴苛，若汽車製造廠沒有維持一定的產能，要支撐協力廠生產有困難度。

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國瑞汽車在觀音和中壢有兩個工廠，所生產的車輛品質與製造水準穩定，並已外銷至中東市場多年，近期中東情勢不穩定，國瑞外銷依存度集中在一個地區，也在思考是否有機會銷往日本。

東崇德指出，豐田汽車在日本有三河、九州、東北三大生產基地，年產能超過300萬輛，有一半外銷，但仍供不應求。他期待國瑞汽車將來可以成為第四大生產基地，生產出超越日本品質的優質汽車，外銷日本、中東等海外市場。

傳國瑞MPV廂式休旅車可望今年量產、銷日

市場傳出豐田汽車已在國瑞工廠建置TOYOTA Noah和Voxy 2款MPV廂式休旅車生產線，並可望於今年量產並外銷日本，東崇德對此並未正面回應。

至於豐田汽車是否會協助台灣總代理和泰汽車（2207）導入美製車？他表示，日本已少量引進美製車，但因日本道路狹窄，美製車款比較大型，市場接受度有限。

他說，豐田在美國製造的汽車，有3成零件來自日本、7成在當地採購，部份零件則是墨西哥和加拿大供應，車價較貴，台灣消費者能不能接受美製車來台的價格，是重要考量之一，如果台灣消費者強烈想要美製車，就會考慮引進。

他也指出，台灣自美國進口的雙B豪華車若因零關稅降價，LEXUS從日本進口的競爭車款沒有主動降價、會比較不利，後續會觀察有沒有直接對抗的關係，再採取相對應措施，不見得是價格對應，而是擴大價值鏈優勢，把影響降至最低。

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