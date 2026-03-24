中國機器人會後空翻 達明：佩服但無助解決工廠問題

達明23日舉行業績發表會，總經理陳尚昊（右）與財務長王偉霖（左）表示，持續擴展北美市場，人形機器人下半年在客戶端試用。（中央社）

〔記者方韋傑／台北報導〕協作機器人廠達明（4585）財務長王偉霖昨日在法說會表示，公司在人形機器人方面的策略著重「解決問題」而非展示技術，中國廠商能夠讓機器人做出後空翻、耍雙節棍等高難度動作，「確實表現得非常好」、「我們也是滿佩服的」，但是無助於工廠應用。公司先前的多項概念驗證專案今年有望開始轉化為實際營收，成為今年業績成長關鍵。

達明現階段人形機器人以輪型移動架構為主，兼顧穩定性與能源效率，雙足機器人則預計今年下半年推出。（資料照）

王偉霖說，達明聚焦於非結構化環境中的實務任務，例如物料整理與揀取等「打雜型」工作，現階段產品以輪型移動架構為主，兼顧穩定性與能源效率，雙足機器人則仍在內部開發中。儘管整體自動化產業仍受地緣政治與景氣不確定影響，但公司仍對今年營運與產業發展深具信心，主因在於旗下機器人在AI、視覺整合方面的差異化優勢逐步發酵。

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王偉霖指出，達明近年積極強化直接客戶與系統整合模式，相關營收占比持續提升，顯示公司由單純設備供應轉向解決方案提供者的策略逐步落地。相較透過經銷或品牌通路銷售，直接參與客戶專案不僅成長動能更強，也有助於掌握應用場景與技術導入節奏。隨著終端客戶對機器手臂的接受度提升，導入決策逐步加速，公司預期今年整體需求仍將穩健成長。

今年多項專案有望貢獻營收

在專案進度方面，達明執行長陳尚昊說，目前多項驗證專案已進入後期階段，預期今年開始對營收產生實質貢獻。由於系統整合專案通常從簽約到驗收需6個月以上，營收認列具遞延特性，但隨著專案規模擴大與驗證完成，後續放量可期。

首款雙足機器人下半年測試

達明首款雙足人形機器人預計於2026年下半年推出，初期將提供合作夥伴與研究單位進行場域測試與應用開發，透過實際導入累積數據與優化模型，加速後續商業化進程。此外，公司亦將人形機器人所發展的AI訓練技術回饋至既有協作型機器手臂產品，提升在揀料等複雜應用的導入效率，進一步擴大應用場景。

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