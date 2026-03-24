亞幣齊跌 台幣貶破32元大關

在美元走強以及外資熱錢大舉匯出下，新台幣昨日終場收在32.092元，重貶1.22角。（中央社資料照）

韓元貶破1500大關 金融海嘯後最低

〔記者陳梅英／台北報導〕美伊戰事未見降溫，市場避險情緒持續升高，在美元走強以及外資熱錢大舉匯出下，台北股匯市同步重挫，新台幣兌美元盤中最低下探三十二．一九六元；尾盤在央行調節下，貶幅雖略收斂，終場仍收在三十二．〇九二元，重貶一．二二角，匯價連三黑，創近十一個月新低，成交量放大至三十五．一五億美元。

美國總統川普對伊朗祭出限期四十八小時開放荷姆茲海峽通牒，隨著期限逼近，美、伊雙方態度未見軟化，市場恐慌情緒蔓延；亞洲股市週一重挫，台股終場大跌八二一點，收在三萬二七二二點，三大法人合計賣超一〇四六億元，其中外資賣超高達八三九億元。

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在外資賣超、資金持續匯出下，新台幣面臨沉重貶值壓力，盤中接連失守三十二與三十二．一元兩道關卡。主要亞幣亦同步走貶，其中韓元兌美元貶破一五〇〇大關，創金融海嘯以來新低；日圓兌美元徘徊在一五九、一六〇低檔；離岸人民幣亦貶破六．九一元兌一美元。

匯銀主管指出，新台幣上週盤中已兩度貶破三十二元，昨天早盤三十一字頭失守並不意外，且央行雖已加大調節力道，但不會死守特定價位，只會減緩市場波動。整體而言，除非中東情勢明顯降溫、外資回流，新台幣短期仍難擺脫弱勢格局，預料接下來將測試三十二．三元，短線可能在三十一．九至三十二．三元區間偏弱震盪。

根據央行統計，昨日截至下午四點，美元指數漲〇．五二％、韓元下殺一．二二％、日圓重挫〇．八二％、新加坡幣貶〇．四三％；台幣貶幅〇．三八％，主要亞幣中貶幅僅大於人民幣的〇．三五％，顯示央行調節發揮一定穩定效果。

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