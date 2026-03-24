因應空前危機 IEA考慮二度釋油

中東戰火衝擊全球能源供應鏈，IEA已與亞洲與歐洲成員國商討進一步釋出戰略儲油。（法新社）

中東逾40個能源資產遭戰火破壞 短時間無法恢復運作

〔編譯魏國金／綜合報導〕國際能源總署 （IEA）執行董事比羅爾昨指出，中東戰火衝擊全球能源供應鏈，IEA已與亞洲與歐洲成員國商討進一步釋出戰略儲油。IEA三十二個成員國甫於十一日同意釋出四億桶原油，規模空前，為其儲備總量二十％。

比羅爾指出，中東九國逾四十個能源資產已受戰火「嚴重或非常嚴重」破壞，這意味相關油田、煉油廠與輸油管道需要一段時間才能恢復運作。

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延燒逾三週的中東戰火使荷姆茲海峽封閉，油價與天然氣價格飆漲，顛覆整個能源供應鏈。比羅爾說，這場危機「非常嚴峻」，比一九七〇年代的兩次石油危機加上烏俄戰爭對天然氣供應的衝擊還嚴重。他表示：「不僅石油與天然氣，全球經濟的一些關鍵命脈，比如石化產品、化學肥料、硫磺與氦氣等貿易因戰爭全中斷，這將對全球經濟造成嚴重後果。」

開放荷姆茲海峽 是根本解決方案

比羅爾表示，IEA正與亞洲與歐洲政府磋商，「若有必要」將釋出更多儲油。他補充，釋放庫存雖有助於安撫市場，但並非根本解決方案；伊朗戰爭每日減少一一〇〇萬桶原油供應，他表示，最重要的解決方案是開放荷姆茲海峽。

彭博報導，全球液化天然氣（LNG）出口降至六個月低點，抹除美國與其他地區新增的供應量。根據對Kpler船舶追蹤資料的分析顯示，LNG運輸量的十日移動平均值已從本月初下降二十％至一一〇萬噸，為去年九月以來最低，主要是卡達與阿拉伯聯合大公國供應下降。

中東局勢詭譎多變，美國總統川普週一表示，在與德黑蘭進行「具有成效的對話」後，將下令延後攻擊伊朗的發電廠與能源基礎設施；布蘭特原油期貨聞訊一度暴跌十五％、報每桶九十六美元，西德州中級原油跌十三．五％、報八十五．二八美元。在川普發表此言之前，布蘭特漲至一一三．三四美元、西德州中級原油每桶達九十九．〇二美元。

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