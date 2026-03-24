Grab東南亞叫車、外送一哥 戰贏Uber

Grab前10大股東

〔編譯盧永山／綜合報導〕東南亞外送及叫車服務巨擘Grab宣布，已與德國Delivery Hero達成協議，將收購foodpanda台灣股權。不過，根據Grab向美國證券交易委員會（SEC）最新申報資料，其最大股東就是二〇二四年併購foodpanda不成的Uber，第六大股東則是中國叫車服務商滴滴出行。

Grab是馬來西亞出生的富商陳炳耀於二〇一二年創辦的行動裝置應用程式（App），該App連結乘客和司機，提供載客車輛租賃及即時共乘的服務；乘客可以透過傳送簡訊或是使用App來預約車輛、追蹤車輛位置。目前Grab在新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、越南、菲律賓、緬甸、柬埔寨等八個市場提供叫車、食品、雜貨配送以及金融服務。

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二〇一七年七月，Grab獲得二十五億美元融資，其中軟銀集團旗下SB投資顧問和滴滴出行共同出資二十億美元，其餘五億美元由豐田汽車出資，幫助Grab加大抵禦來自Uber的競爭。

二〇一八年三月，由於在東南亞市場不敵Grab，為避免虧損擴大，Uber同意將其印尼、新加坡、馬來西亞等東南亞業務出售予Grab，出售後Uber當時取得Grab二十七．五％股權；同年五月，Grab成立Grab Food，開始提供網路訂餐外送服務。此後，Grab又獲得軟銀集團多輪融資，並於二〇二〇年十二月二日以每股十一．〇一美元在美國納斯達克交易所上市。

Grab在東南亞擁有領先的市占率，八十九％營收來自其核心業務：叫車和送餐，核心業務強勁成長帶動年度交易用戶數突破一．二九億。儘管如此，Grab在美國上市五年多以來，股價表現低迷，累計下跌六十九．九％。

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