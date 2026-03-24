Uber繞道併foodpanda？ 公平會：審核不受舊案影響

Grab前10大股東

〔記者歐宇祥、廖家寧／台北報導〕東南亞數位服務商Grab昨宣布將以六億美元收購德商Delivery Hero旗下的foodpanda台灣外送業務，此案須經公平會審核。由於Uber Eats與foodpanda曾經申請合併遭到否決，而Uber是Grab最大的機構股東，引起「繞道」投資疑慮；公平會昨表示，各案件為獨自審理，舊案不影響此案審核。

二〇二四年底Uber Eats與foodpanda曾申請併購，但因在外送市場市占率超過九成遭否決；而昨宣布收購foodpanda台灣的Grab，Uber是其最大機構股東，引起「繞道」投資的疑慮。

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對此，公平會表示，業者遞件審查時需完整揭露集團、子公司相關資訊，若涉水平競爭會加強關注；但各案件都是獨自審理、市場結構也會隨時間轉變，舊案不會影響此案審核。

有中資疑慮 投審會列入審查

此外，中國叫車平台龍頭滴滴出行早期也是Grab的投資者，引發中資疑慮，但滴滴出行並非前三大投資商。公平會說明，外資背後是否有中資是由經濟部投審會等審查，公平會將依法針對合併後的「整體經濟利益」與「限制競爭的不利益」，評估此併購案對外送市場競爭的影響。

經濟部投審司則表示，尚未收到申請案，股東結構需待送件後才審查。投審司發言人蘇琪彥受訪指出，Grab是在美國上市的跨國公司，滴滴出行（DiDi）應是Grab早期的投資者之一，中資比例需待送件後才能審查。

有關中資認定，除中國直接或經由第三地區來台投資外，持股或出資總額逾三十％，或是具有控制能力，都被列為審查標準。

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