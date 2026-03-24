Grab進軍台灣 砸192億收購foodpanda

東南亞外送、叫車平台龍頭Grab宣布，將以6億美元收購Delivery Hero旗下foodpanda台灣外送事業。（路透資料照）

Uber是最大股東 中資滴滴出行也有持股 能否通過審查受矚目

〔記者邱巧貞／台北報導〕東南亞外送、叫車平台龍頭Grab宣布，將以六億美元（約新台幣一九二億元）收購Delivery Hero旗下foodpanda台灣外送事業；此交易仍須經公平會等主管機關核准，並符合相關交割條件，預計二〇二六年下半年完成。這宗收購案不僅是Grab首度跨出東南亞市場，也使台灣成為其全球第九個營運據點。

預計今年下半年完成收購案

德商Delivery Hero表示，交易完成前，foodpanda將維持既有營運模式，服務、合作關係及整體運作不受影響。

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根據資料，foodpanda台灣業務於二〇二五年商品交易總額約十八億美元，並已於調整後EBITDA基礎上達成獲利。

Grab共同創辦人暨執行長陳炳耀（Anthony Tan）表示，台灣民眾對行動優先服務（mobile-first services）需求強勁，且使用習慣與Grab在東南亞服務的消費者相近，看好台灣的餐飲與生鮮外送市場具長期成長空間。

Grab表示，完成收購後，將結合其AI技術與foodpanda既有的在地服務網絡，包括自研地圖系統GrabMaps、即時路徑規劃與餐點預測等功能，以提升配送效率與用戶體驗；同時，透過AI推薦機制，提供更個人化的餐飲選擇。Grab強調，其平台目前已服務全球超過九百個城市，每月逾五千萬名活躍用戶，未來將透過App導入台灣在地美食內容，進一步帶動觀光與餐飲產業發展。

不過，Grab投資人結構中包含中國網路叫車業者滴滴出行，也使其在擴張過程中，屢次面臨市場對於中資背景的關注與檢視；此外，Grab最大股東Uber，二〇二四年以Uber Eats收購foodpanda台灣遭公平會駁回，這次能否順利過關，備受關注。

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