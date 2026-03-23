〈財經週報-財經焦點〉反詐治理評鑑上路 期交所鼓勵期貨商舉辦媒體識讀

為使業者充分瞭解反詐治理評鑑活動，期交所特別舉辦「期貨商反詐治理評鑑說明會」。 （期交所提供）

記者高嘉和／台北報導

期交所表示，115年度期貨商反詐治理評鑑活動特別設置「創新或亮點活動」加分項目，鼓勵期貨商舉辦媒體識讀講座等具創意、影響力或企業社會責任活動，期望藉期貨業之力，透過多元化創新活動，提升期貨交易人及一般民眾識詐防詐能力。

三大基本評鑑 搭配創新加分項目

期交所「期心期力．期貨商反詐治理評鑑活動」，今年邁入第二年，在3月至9月活動期間中，期貨商需落實執行「識詐防詐基礎建設」、「詐騙案件蒐報檢舉」及「協力宣導」三大基本評鑑項目，達成基本評鑑項目取得100分者，可獲得反詐治理績優點；並可透過各項評鑑指標，如「阻詐實績」、「創新與亮點活動」項目，進一步取得加分，爭取反詐治理特別獎殊榮。

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期交所透過多元化評鑑項目，鼓勵期貨商發揮創意、影響力與企業社會責任，辦理各項活動，如媒體識讀講座，協助民眾增進閱讀及辨識社群媒體訊息，進而提升辨識詐騙或假訊息的能力。

今年度期貨商反詐治理評鑑活動，特別擴大參與對象，國內專兼營期貨經紀商均可參與，期貨商需在115年3月底前提交反詐治理評鑑計畫，臚列公司反詐治理政策及計畫，並於活動期間內落實執行提出蒐報期貨詐騙案件及宣導等各項反詐措施。

納入兼營經紀商 打詐成效再提高

根據期交所統計，去年首度舉辦之期貨商反詐治理評鑑活動中，於期交所官網反詐聯防行動專區通報並且向社群平台或165詐騙平台檢舉期貨相關詐騙案計321件、辦理262場次識詐防詐宣導並觸及13,825位交易人，以電話或面對面關懷5,706位客戶識詐防詐認知(其中包含346位高齡客戶)，展現公私協力打詐成效，今年參與對象納入兼營期貨經紀商，打詐成效可望再提升。

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