〈財經週報-財經焦點〉期交所祭出逾150萬元獎金 鼓勵期貨商投入反詐治理

為使業者充分瞭解反詐治理評鑑活動，期交所特別舉辦「期貨商反詐治理評鑑說明會」。 （期交所提供）

記者高嘉和／台北報導

鑑於金融詐騙案件仍層出不窮，期交所積極響應行政院「打詐綱領2.0」及金管會115年施政計畫「落實消費者權益保護、普惠金融與金融阻詐」，持續結合期貨業者打造防詐活動，賡續辦理「115年度期心期力．期貨商反詐治理評鑑活動」，並將參與對象擴大至全體期貨商，提升及深化反詐治理，活動期間自115年3月到9月止，總獎金達154萬元，藉此鼓勵期貨商進一步落實反詐治理，並以具體行動協力政府，提高民眾識詐防詐。

期心期力 公私協力政府打詐

為使業者充分瞭解反詐治理評鑑活動，期交所特別於3月4日舉辦「期貨商反詐治理評鑑說明會」，由期交所總經理周建隆主持，證期局期貨管理組組長程國榮及期貨公會秘書長吳桂茂亦親臨會場，並由台北市調查處政經調查站主任梁世明及元大期貨總經理高毅瑞分享最新詐騙手法及期貨商反詐經驗，專營及兼營期貨經紀商全數出席，展現期貨業攜手打詐決心。

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證期局程組長表示，期貨市場是我國金融體系重要一環，隨著金融科技進步，期貨詐騙樣態方面，如地下期貨、非法代操、跨境網路交易虛擬貨幣期貨等，詐騙手法亦不斷翻新，所有金融業，包括期貨業在內，在識詐防詐扮演著關鍵角色。金管會115年度施政目標之一便是「落實消費者權益保護、普惠金融與金融阻詐」，期交所今年持續舉辦期貨商反詐治理評鑑活動，即是呼應金管會推動強化防制詐騙金融措施，期望期貨業能與公部門持續協力反詐，保障民眾權益。

元大期三道防線 阻詐內化公司DNA

期交所周總經理指出，當前全球詐騙猖狂，政府積極推動「打詐綱領2.0」，目的即在強化民眾防詐意識，扼止詐騙，期交所作為金融體系重要支柱之一，肩負著保護民眾權益重要責任，期盼結合業界夥伴，持續共同投入識別與防範詐騙行列，協助政府共建安全期貨交易環境，充分保障交易人合法權益。

元大期貨總經理高毅瑞分享該公司防詐作為，包括將防詐列為KPI，從植入文化、建立制度到徹底執行三步驟，亦即將防阻詐內化為公司DNA，並且建立「三道防線」：由第一線由業務人員及專人客服即時把關、第二線由公司金融防制詐欺小組整合資源與協調，及第三線由董事會監督確保防詐落實。此外，透過增訂反詐騙標準作業程序、建立詐騙案例資料庫、導入即時智能監控預警系統、線上線下同步防阻詐宣導，及媒體影音防詐觀念推播等五大作為，將前、中、後台緊密連結、上下貫通防詐治理體系，守護客戶資產安全。

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