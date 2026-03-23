〈財經週報-台股熱點〉訂單能見度高 散熱族群成避風港

散熱族群2026年 營收與2025年EPS

記者歐宇祥／專題報導

上週輝達（NVIDIA）GTC大會盛大舉辦，帶動AI供應鏈股價表現，散熱族群交投轉熱，散熱股王健策（3653）週漲18.6%最強，奇鋐（3017）、泰碩（3338）漲逾9%，雙鴻（3324）則相對震盪、週漲近1%。

法人看好「水冷趨勢」全面擴張

輝達在GTC公布新一代AI基礎設施架構，台廠中含半導體、記憶體與散熱族群將持續受惠。法人看好水冷散熱趨勢持續，加上水冷產品會持續擴散到新機櫃（LPU）等應用中，有助於產業需求提升，散熱雙雄奇鋐、雙鴻將受惠；因均熱片應用也將同步擴張，健策營運也向上。

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散熱股王健策2025年稅後淨利52.77億元，每股稅後盈餘（EPS）36.75元，獲利年增5成，今年前2月累計營收為31.4億元，也創同期新高。健策今年仍以AI伺服器為主要成長動能，均熱片、水冷模組都看正向。法人認為，銅價上漲帶動均熱片漲價、又有CoWoP新晶片需求，都將挹注健策成長。

奇鋐2025年營運表現不俗，該公司近日指出，受惠AI伺服器需求持續強勁，今年水冷板、機櫃等產品線都將維持成長。法人認為，隨著ASIC、VR200水冷板都將陸續出貨，奇鋐第二、三季營運將持續向上，而LPU機櫃預計明年量產、一櫃所需的水冷板數量增加，目前又僅2家供應商，將持續挹注奇鋐營運。

受惠AI水冷需求強盛，雙鴻去年營收、獲利也創新高，今年前2月累計營收52.2億元、年增95%，創同期新高，今年維持營收成長50%展望。法人指出，GB300、HGX需求優於預期，帶動雙鴻水冷板、分歧管出貨量增加，又取得AWS T3水冷板業務，儘管T3水冷佔比還不多，但明年T4有望全採水冷，有利於雙鴻。

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