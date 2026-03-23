〈財經週報-投資趨勢〉短期地緣風險升溫 長期成長題材不變 投資宜兼備防禦與成長 科技及亞洲具韌性

韓國記憶體產業隨著技術迭代與需求回升，正處於中期成長的上升軌道，成為區域經濟成長的關鍵引擎。（法新社）

■張宇翔

近期中東局勢升溫引發市場明顯波動，但從宏觀角度觀察，此次事件並非全然意外。地緣政治風險在過去數月已逐步累積，市場真正的不確定性在於事件發生的時間點與後續演變。基於目前資訊研判，衝突較可能是短期干擾，而非長期且全面性的區域對抗。

全球經濟仍有撐 惟須防範供應鏈中斷引發通膨連鎖反應

從總體面來看，全球經濟基本面並未出現明顯轉弱跡象。企業獲利與資本支出循環延續，政策環境亦提供支撐。能源價格因風險溢價短線走高，但在主要產油國表態適時調整供給的情況下，中期大幅飆升的機率有限。市場現階段需關注的重點在於供應鏈是否出現持續性中斷，並進一步影響通膨與央行政策走向。

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在此環境下，投資思維宜在防禦與成長之間取得平衡。一方面提高資產品質與結構穩定度，降低對高風險資產的依賴；另一方面，在市場震盪中保留彈性，以把握錯價機會。核心策略並非大幅轉向保守，而是在既有長期信念下，使配置更具韌性。

長期而言，AI人工智慧仍是最重要的結構性趨勢。全球企業對AI的投入已形成競爭壓力，不參與便可能落後，其戰略意義可比擬歷次工業革命所帶來的生產力躍升。富達在相關布局上偏好具技術門檻與實質產能的硬體環節，包括半導體、先進晶片與記憶體供應鏈，對評價較高且商業模式仍在驗證階段的軟體領域則維持審慎。同時，也將持續關注美國在晶片出口與認證政策上的變化。

留意能源價格偏離基本面回檔風險

區域方面，美國以外市場的評價與產業結構優勢逐漸浮現。亞洲科技製造鏈具備長期競爭力，韓國可望受惠於記憶體循環改善與企業治理提升，具備中期成長潛力；日本則以銀行、工業與國防相關產業為主的價值型標的，在通膨正常化與資本效率改善背景下具備吸引力。

在其他資產類別上，能源價格若明顯偏離供需基本面，反而需留意回檔風險；黃金在全球央行持續淨買入下，仍具分散與避險功能；銅則更適合透過具成本優勢的礦商企業參與長期電氣化與AI基礎建設需求。美元資產在波動期間亦有助於提升整體穩定度，而信用市場目前運作正常，儘管部分私募債與監管較弱領域需持續觀察，但尚未出現系統性壓力。

在風險管理上，美元資產於不確定時期仍具避險效果，可作為面對市場震盪的重要保護機制。整體信用市場則維持健康，雖然私募債與部分軟體企業債因監管較弱需持續關注，但目前風險仍在可控範圍。

地緣風險退散後 結構性成長股預期將重掌市場帥印

整體而言，地緣政治風險帶來短期震盪，而非長期趨勢的改變。透過更紀律化與分散的布局方式，在控制下行風險的同時保留成長參與度，將有助於在不確定環境中穩健前行。隨著情勢逐步明朗，具結構性成長動能的主題，預期仍將回到市場焦點。

（作者為富達全球動能多元基金經理人）

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