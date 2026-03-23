〈財經週報-投資趨勢〉中東戰事與AI題材交錯 台股震盪中尋找新主軸

NVIDIA GTC大會是市場關注焦點，預料仍是台股長線的重要成長主軸。（彭博）

■陳柏州

今年以來全球金融市場可謂多事之秋。先是美國最高法院裁定川普「對等關稅」政策違法，川普隨即對全球加徵15%臨時關稅反擊，使全球貿易政策再度蒙上陰影；另一方面，中東局勢急遽升溫，美國、以色列及伊朗三方陷入僵局持久戰，使原本就不平靜的全球金融市場波動進一步加劇。

美數據訊號矛盾 市場憂慮石油衝擊引爆金融動盪

中東地緣政治不平靜，對全球經濟最直接的影響反映在能源價格。目前市場普遍關注荷姆茲海峽的控制權，一旦原油運輸受到干擾，油價勢必維持高檔，進一步衝擊全球企業成本結構與消費信心。近期公布的美國經濟數據亦顯示出矛盾訊號，例如PCE與核心PCE年增率高於預期，顯示通膨壓力仍在；而就業數據大幅下修，GDP成長率亦不如市場預期。倘若油價因戰事持續高漲，將可能同時壓抑經濟成長並推升通膨，使聯準會（Fed）貨幣政策陷入兩難，市場對停滯性通膨的憂慮也逐漸升溫。

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在此背景下，全球股市近期波動明顯放大。美股自上（2）月起便已進入盤整格局，而台股則在3月初出現一波約4,000點的快速修正。不過在本（3）月9日出現低點後，台股亦隨即反彈超過2,500點，震盪幅度相當劇烈，反映市場資金在基本面與風險因素之間反覆拉鋸。

先進封裝、PCB 族群抗跌創高

不過值得注意的是，部分基本面強勁的AI相關族群，在這波市場震盪中反而展現抗跌甚至創高的表現，例如半導體先進封裝設備、PCB、載板與CCL等上游材料與關鍵零組件廠商，這也顯示即便市場短期波動加大，只要產業趨勢明確、企業獲利成長能見度高，股價仍有機會走出獨立行情。

接下來市場焦點預期將集中在兩大產業盛會。首先是3月中旬登場的NVIDIA GTC大會，市場高度關注新一代GPU平台Rubin架構、CPO矽光子技術，以及AI資料中心在電力與散熱基礎設施上的升級方向；此外，同期舉行的OFC光通訊大會，則聚焦於1.6T光模組量產、3.2T技術布局，以及光互連「光進銅退」的發展趨勢。隨著AI算力需求從晶片延伸至高速傳輸與資料中心架構，相關供應鏈包括AI伺服器、先進封裝、矽光子與高速光通訊族群，預料仍是台股長線的重要成長主軸。

整體而言，今年金融市場波動將成為常態，AI長線趨勢仍看好，但布局宜採「逢回分批」而非追高；同時可適度配置金融、高股息ETF或具穩定配息能力的產業，平衡投資組合波動。

（作者為中國信託證券投顧總經理）

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