〈財經週報-投資觀點〉AI發展無虞 恐慌指數飆升反成進場時機

近10年當VIX〉30後進場報酬率

■翁毓傑

美伊衝突讓VIX（恐慌指數）在3月一度衝破30，是自去年5月以來的新高峰。若觀察近10年台股在恐慌指數突破30後的表現，不難看出「非理性跌幅」往往是長期佈局的絕佳時機，因為地緣政治衝突終究是干擾投資市場的噪音、而非趨勢的終點。

恐慌指數破30 就是買點

過去10年間，只有少數期間恐慌指數曾經突破30， 包含2020年Covid-19、2022年烏俄戰爭、2024年日圓套利交易平倉、2025年川普關稅，其中除了2022年夾雜著美國快速升息的背景，股市維持較長下跌期間，其餘年度大跌往往來得快、去得也快，觀察台股後續亦多有不錯表現，反映出在基本面無虞的前提下，恐慌時逆勢布局、在市場修復時創造報酬累積效果，進而放大長期投資的複利效果。

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美伊衝突對投資市場的影響持續蔓延，不過全球經濟具有韌性，IMF（國際貨幣基金組織）於今年2月上修今年GDP成長率、全球企業獲利預估亦持續上修，金髮女孩的經濟環境有望延續；又目前美國央行政策仍偏寬鬆，儘管美國第二季通膨可能短暫上行但仍可控，市場普遍認為今年仍有降息1碼的空間，在降息與AI雙成長因子助攻下，全球經濟有望繼續成長。

EPS上修至29% 撐起台股後市

受惠AI科技持續創新，台股及Nasdaq指數長期報酬仍居於領先地位。而AI基礎建設需求方興未艾、美國CSP（雲端服務業者）資本支出展望正向，今年成長預估上修至62%，訂單能見度高，台廠供應鏈利多格局不變。自去年8月以來，台股上漲的動能並非僅由評價驅動，更因為EPS（每股盈餘）上修所推升；根據市場最新預估，台股今年獲利成長率預估上修至29%，並存在產業輪動機會，AI伺服器相關獲利成長上修至31%、電子不含AI類股更有50%的獲利成長率，去年表現相對承壓的傳產亦有15%的獲利成長空間，後市展望正向。

戰火終會平息，AI發展的巨輪卻不會停止，建議投資人遇市場波動宜採買方思維。雖然美國總統川普政策的不確定性疊加地緣政治風險，市場波動易大，不過AI行情並未消失，股市今年仍有望續航，投資策略應關注大趨勢而非短線噪音。台股歷經3月明顯回檔修正後，預估本益比將回到正一倍標準差以下，評價面回歸合理水準，有利於後續行情醞釀反彈契機。

AI多頭行情尚未走到終點，回檔反而提供逢低布局的良機，投資人可以把握未來黃金十年投資機會，在恐慌指數飆升之際，以經濟基本面作為判斷依據，區分市場噪音與真正風險，而非隨短線震盪起舞，將是逆勢布局的重要心法。

（作者為凱基投信投資策略部主管）

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