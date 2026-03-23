〈財經週報-國際展望〉能源戰爭與美元保衛戰；5000億私募信貸會是下一個金融系統地雷嗎？

中東戰雲密布引發油價飆升，迫使石油淨進口國大舉增加外幣採購需求。此舉推升美元匯率持續走強，進而對傳統避險貨幣造成壓力，導致日圓與瑞郎匯率雙雙走軟。（路透）

■黃馨世

中東局勢再度升溫。以色列對伊朗南帕爾斯天然氣田發動空襲後，伊朗隨即展開報復，鎖定卡達等國的關鍵能源設施。美國總統川普宣布，原定與習近平的峰會將延後一個月，理由是他必須留在華盛頓，親自指揮對伊朗的戰事。外界普遍認為，以色列刻意推高衝突，意在迫使美國全面介入，以徹底清除中東最大的宿敵。而川普的戰略似乎更著眼於挽救期中選舉，試圖複製在委內瑞拉的成功模式，並預期在一個月內達成階段性目標後即收手。

油價飆升 削弱日瑞購買力

值得注意的是，在這波衝突背景下，美元相對於同樣被視為避險貨幣的日圓與瑞郎走強，反映出石油淨進口國因油價飆升而增加外幣需求，進而削弱了日圓與瑞郎的價值。另一方面，與景氣高度連動的歐元則出現明顯貶值，反映了生產成本增加，將使得經濟動能減弱。川普的行動並非毫無成效，他威脅其他國家石油交易必須使用美元，鞏固美元霸權，使美國得以持續透過極低的印鈔成本，換取其他國家的真實商品與服務。

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二月份美國銀行的情緒指標曾警告投資人，股市存在修正風險。然而最新一期全球經理人調查顯示，受伊朗局勢與私募信貸疑慮影響，過去數月的過熱多頭情緒迅速降溫。機構投資人的現金部位已升至4.2%，對應的賣出訊號隨之消失。牛熊指標則自8.2大幅下滑至5.6，創近六個月低點，賣出訊號也消失。對於市場上最大的潛在威脅，63%的受訪者認為私募信貸最可能引發系統風險，另有24%的受訪者指出，AI企業的鉅額資本支出亦可能成為隱憂。

商業發展公司（BDC）管理資產規模已突破5,000億美元，過去五年更成長近兩倍，體量確實足以引發系統風險。但基本面呈現複雜信號：整體槓桿率在過去一年持續攀升，然而利息覆蓋率卻有所改善。從大宗商品價格、新訂單與卡車運輸量來看，企業景氣仍處於擴張階段。就平均值來看，自身信用體質與外部因素交互作用下，應該沒有太大疑慮。但如果細拆成分，違約率可能上升，因為高負債的軟體產業，剛好也面臨獲利侵蝕壓力。私人信貸危機，對金融體系的直接衝擊有限。Basel III要求銀行持有高額資本緩衝，加上銀行相關曝險具備高償債順位，使系統性風險相對可控。危機的影響是長期信貸緊縮，風險釋放過程較長且可控，民間資本受衝擊後，未來幾年的經濟成長率會下修。

美國資產過熱後新選擇 新興市場迎來資金回補潮

股市方面，考量到製造業指數創下三年新高，工業生產錄得近一年最大增幅，推薦與內需連動的價值股，以及毛利較低、依賴景氣環境的小型股。不過，價值股中的金融板塊去年表現亮眼，今年受限於高於去年的估值，較難再度顯著跑贏大盤。在區域配置上，投資人傾向新興市場，原因在於美國資產持有比例過高，而新興市場資產配置明顯不足。同時，美國在全球科技研發上的特殊貢獻已逐步回歸常態，進一步提升了新興市場的相對吸引力。留意全球降息循環已經到一段落，目前期貨市場預期：到2026年底，美國持平，澳大利亞升息2碼，歐元區升息1碼，日本升息2碼，英國升息1碼，加拿大升息1碼，瑞士升息1碼。

（作者為合庫金庫投信入息優化多重資產經理人）

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