〈財經週報-看盤焦點〉聚焦科技創新 主動選股 靈活卡位台股成長行情

揮別中東戰雲陰霾，台股在 NVIDIA GTC 2026 大會題材點火下展現強大抗震力。（中央社）

■陳朝政

自2月底美伊戰爭開打來，全球金融市場走勢震盪。近一週在油價飆升使通膨預期升溫，聯準會（Fed）再度推遲降息時間下，美債殖利率反彈，並壓抑美股表現，S&P 500、那斯達克、道瓊三大指數震盪收黑，僅費城半導體指數在科技股強勢表現下，逆勢走高，率先回穩。無獨有偶，台股在GTC大會提升題材股熱度下，近一周帶動加權指數單週上漲143.56點，收在33,543.88點，漲幅約0.43%，逐步收復因戰事干擾造成的跌幅，展現強大的抗震力。

中東戰火攔路降息 3月FOMC會議維持利率不變

從總體層面來看，隨著中東緊張局勢持續延燒，油價上行不確定性成為聯準會採取降息行動的阻礙，3月FOMC會議決議維持利率不變。雖然降息時點延後，不過點陣圖顯示，今、明年仍有降息一碼的空間，顯示寬鬆環境仍有望維持。儘管聯準會對降息時點保持謹慎，但對經濟前景則持樂觀態度。在美國經濟活動穩健擴張，且消費支出保持韌性、固定投資持續增長下，聯準會上修今年美國GDP成長率至2.4%，且預期未來數年經濟仍可維持成長態勢，顯示基本面仍具支撐力。

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在經濟持穩下，雖然有戰事干擾，但今年來全球主要股市呈現漲多於跌格局，其中韓國、台灣績效表現更登上冠、亞軍寶座，背後主因在於AI需求強勁，帶動台韓企業獲利大幅上修，成為股市成長的催化劑。進一步觀察企業營收表現，雖然2月僅14個工作日，但台灣上市櫃公司營收仍突破4兆元，寫下2月史上最強表現。此外，主計處更將今年GDP成長率預估值從3.5%大幅上修至7.71%，整體經濟動能優於多數國家，突顯台灣將是現階段投資配置首選。

AI基礎建設規格升級 半導體與散熱鏈進入獲利爆發期

整體來看，在AI需求快速擴張下，CSP業者今年資本支出年增率跳升至64%，台灣的半導體、散熱、交換器及封測產業將直接受惠。而AI基礎建設進入規格升級週期，產業外溢效應持續發酵，台股企業營運有望逐步加溫。市場看好今年台股盈餘增速上看3成，優於S&P 500的16%，顯示台股企業仍處於獲利上修循環中。因此，儘管短線市場易受政經風險干擾，但在基本面強勁支撐下，任何因情緒面造成的回檔，反而提供布局具成長性且體質健康企業的良機。

目前台廠AI供應鏈訂單能見度已延伸至2027年，突顯AI商機成長趨勢明確，可樂觀看待台股後市發展。觀察近期資金開始轉向關鍵零組件領域，包括測試、記憶體、PCB、光通訊族群，帶動相關族群輪動加快。面對AI仍是市場主旋律，科技股將是市場焦點，投資人可留意半導體先進製程、半導體材料、光通訊等族群的表現，以掌握AI長期趨勢紅利。

展望第二季，台股將迎來兩大題材利多，首先，第二季為股東會高峰期，企業階層將釋出最新營運展望，有利市場信心回溫。其次，全球科技盛事「COMPUTEX」將於6月登場，預期科技巨頭將釋出更多AI應用與產業趨勢，並為台股企業注入新一波成長動能。綜合來看，台股在基本面穩健、利多題材催化下，後市發展仍值期待。不過，在市場震盪加劇的環境中，建議投資人採選股不選市策略，可透過能動態因應市況、彈性調整持股的主動式台股科技ETF來布局具成長潛力的科技族群，也能分散單一個股風險，以靈活掌握AI成長機會。

（作者為主動群益科技創新（00992A）經理人）

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