〈財經週報-虛擬貨幣〉虛擬資產專法立法關鍵年 本土業者力拚合規

中東戰火、AI是否持續發展等多重因素衝擊金融市場，本土業者多採穩健營運策略。（資料照）

記者歐宇祥／專題報導

今年全球變局多，包含中東戰火、AI是否持續發展等多重因素衝擊金融市場，不僅美股，加密貨幣市場也明顯震盪，指標性的比特幣（BTC）今年初起價格就越見疲軟，台灣則進入專法立法的關鍵年。針對今年發展，本土業者多採穩健營運策略。

台灣虛擬資產專法立法關鍵年 業者多採穩健營運策略

本土交易所MaiCoin指出，今年VASP（虛擬通貨產業）草案推進，正向看合規環境成形，有利於為產業主流化提供堅實的基礎；MaiCoin除持續強化現有服務，也將透過不斷與大型金融機構、B2C品牌推出異業合作方案，擴大用戶基數及強化既有用戶黏著度，同時推進IPO計畫。

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MaiCoin也說，樂見傳統金融機構跨足虛擬資產領域，金融業的用戶信任、制度基礎深厚，MaiCoin則在金融科技創新、虛擬資產領域見長，雙方將是互補共榮的策略夥伴。

幣託創辦人暨執行長鄭光泰則說，幣託今年營運仍以「合規」為核心，在產業邁入制度化的關鍵時期，合規將成為長期發展的基礎。今年並看穩定幣將逐步落地，近期已有多家金融機構與幣託洽談穩定幣相關合作，在法規進一步完善後，將加速與金融機構接軌，推動整體產業發展。

幣託指出，公司長期以模組化架構打造具高度擴展性的基礎建設，無論個人用戶、金融機構或企業，皆可快速串接並投入加密應用，攜手大型企業與銀行點數換幣服務，以及與第三方支付整合的加密貨幣閘道等，皆為具代表性的落地案例。

HOYA BIT創辦人彭云嫻則對今年營運抱持審慎樂觀看法。她指出，台灣虛擬通貨產業走向制度化，市場競爭的核心已不再只是費率或短期行銷，而是交易所能真正提供合規、安全、可信任且好用的服務體驗。

彭云嫻指出，HOYA BIT今年的營運重點包含強化零售端體驗，讓用戶使用更順暢；第二是擴大定期定額與收益型產品，提升用戶留存與站內資產規模；第三是深化與法人及金融機構的合作，發展企業服務與技術輸出。

針對RWA等趨勢商品佈局，彭云嫻則說，現階段的重點是先將承接業務所需的底層能力建好，包括合規架構、資產保管及企業端的穩定幣收付、供應鏈金融應用。未來只要法規明確，HOYA BIT會優先評估安全且能和台灣企業真實需求結合的RWA與鏈上資產產品。

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