〈財經週報-虛擬貨幣〉海外交易所合規落地難 本土8強合規拚存活

《虛擬資產服務法》可望立法院本會期希望通過，最快年底上路。現行有8家本土廠商通過核可。（資料照）

記者歐宇祥／專題報導

台灣VASP登記制與監管現況

近日立法院財委會稱本會期希望通過《虛擬資產服務法》、最快年底上路，台灣虛擬通貨產業（VASP）終將迎來專法規管、正式邁向合規，唯專家認為，國際含穩定幣、RWA（真實世界資產）等新興領域發展快速，台灣業者在法規推進、多重產業競爭等挑戰下，未來發展壓力不小。

台灣的虛擬通貨產業在2024年底從報備制走向登記制，業者需向金管會申請核可通過後，方可合法營業。根據金管會公告，現行有現代財富（MaiCoin）、幣託科技（BitoPro）、鏈科（XREX）等8家本土廠商通過核可，數量不多。

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18家撤件 海外交易所至今「零入榜」

唯根據金管會公告，登記制上路後一度有9家業者取得核可，不過鴻朱數位（HzBit）結束營業、變成僅8家存活。從報備制走向登記制的過程中，有18家業者因未通過審核、自行撤件而遭剔除。此外，也始終沒有海外業者通過審核。

全球加密貨幣產業以美國、新加坡、杜拜等地為發展核心。不過熟悉幣圈產業動態的專家指出，台灣作為極少數自由開放的華語社會，也多有國際業者希望進入台灣並合規經營，但因金管會審查嚴苛，儘管海外交易所在台灣幣圈使用者眾多、合規落地有利於投資人保護，也始終未見海外業者取得資格。

但與之相對的，出於投資人保護的原則，台灣的金融法規管理嚴格，加密貨幣交易禁止槓桿與衍生性商品，對廣告與招攬、幣種上架管理也嚴格，意味台灣業者不如海外交易所靈活，獲利管道相對受限，競爭壓力沈重。專家坦言，這也讓是否允許海外交易所合規落地陷入兩難。

不過，針對法規與產業發展的拉鋸，VASP公會表示，始終全力配合主管機關，針對《虛擬資產服務法》及其配套子法提供實務觀點與產業建言，考量國內業者甫完成登記，各項系統與流程仍處於磨合與最佳化的階段，公會盼能持續與主管機關溝通，規劃明確的法規過渡期與相關配套，以兼顧產業穩定性與國際競爭力，避免法規銜接對產業及消費者權益造成衝擊。

同時，VASP公會也強調，面對國際變局與金融科技創新，公會期待未來法制能保有適度彈性，進一步探討多元化虛擬資產商品的可能性；另在組織運作上，今年設置上、下架審查委員會、紀律委員會，以及防範金融詐騙、洗錢暨法遵委員會共3大委員會，透過建立嚴謹的自律規範，確保會員業者在一致的合規標準下運作。

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