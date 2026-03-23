〈財經週報-虛擬貨幣〉黃金RWA成交量 全球規模破236億美元

受中東戰火影響，近期金價波動，代幣化黃金規模已超過60億美元。（法新社）

記者歐宇祥／專題報導

受中東戰火影響，近期金價波動，黃金代幣、黃金RWA（Real World Assets，真實世界資產）也頗受關注，台灣相關交易所也興致勃勃，成為新興投資與避險標的。不過專家也指出，黃金RWA可作為用戶資產配置的一環，股票RWA也是具極大潛力的商品，但未來能否大規模擴張需視各國法規的開放程度。

受川普的利多政策帶動，美國加密市場氛圍轉趨大膽，交易所開始上架黃金、白銀、美債或美股RWA，目前又以美股RWA最為盛行。台灣區塊鏈大學聯盟副理事長邱垂金說明，美股RWA目前的交易量相當驚人，因交易時間較不受限、流動性與即時性高等特性而受投資人歡迎。

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黃金RWA成交量年增10倍 全球規模破236億美元

而根據本土交易所HOYA BIT資料，黃金穩定幣是RWA中最成熟的應用之一，2025年代幣化黃金市值年增逾1倍、成交量則年增逾10倍，單一年成交金額已能與多檔傳統黃金ETF比肩；至於整體RWA市場則已經成長到236億美元，其中代幣化黃金規模已超過60億美元。

不過邱垂金說，RWA商品的主要投資者仍是幣圈既有用戶，以供用戶透過穩定幣購買傳統資產，除不需換回法幣投資、也可避免出入金的時間差而錯失投資時機，投資他國股票也更便利；每日幣研創辦人洪肇男也指出，目前RWA市場高度機構集中，並非一般散戶主導。

現下中東戰火持續升溫，不過金價卻震盪走跌，有專家分析前段黃金已過熱，連帶影響黃金RWA。HOYA BIT創辦人彭云嫻認為，若在發行方儲備透明、受監管審計約束的環境下，黃金穩定幣勢必成為投資組合中對抗波動與通膨的有效工具，作為傳統黃金投資的數位延伸。

RWA浪潮襲台 台銀啟動黃金代幣化

至於黃金RWA在台灣的發展，2025年第三季台銀曾宣布啟動相關專案，不過多位幣圈專家認為，雖然RWA、託管等業務較適合傳統金融業拓展，不過目前看銀行跨足黃金RWA仍是為壓低營運成本，但傳統金融產業保守，實際需求有限，台灣政府資源又優先投入AI產業，於區塊鏈相關的投入不多，也影響發展。

而洪肇男認為，RWA的核心價值在於簡化貴金屬等傳統資產的交易流程，由於投資門檻降低、結算機制方便，對複委託等傳統金融路徑有替代性；專家也表示，目前台灣交易所對RWA、穩定幣等業務抱持期待，幣圈逐步連結實體金融，仍有望成產業發展動能。

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