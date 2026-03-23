〈財經週報-虛擬貨幣〉多重壓力 比特幣熊市恐持續至年底

RWA三大主流資產對比表

記者歐宇祥／專題報導

美伊戰爭衝擊加密市場，比特幣淪為「弱勢整理」，面臨7萬美元保衛戰。（路透）

今年國際局勢變數多，比特幣走勢不復去年強勢，至3月中旬約在6至7萬美元徘徊。專家指出，比特幣走勢與美股連動，後續發展也需看聯準會動向，並有價格壓力因素、創新敘事、川普政策走向等變因需持續觀察，在多方不利因素下，熊市可能持續到下半年至年底才會告終。

專家憂AI資金排擠 熊市恐持續至年底

受惠美國總統川普的政策利多，比特幣（BTC）去年一度衝上12萬美元高點，不過牛熊市循環，加上有中東戰火、資金流向AI題材等利空因素，比特幣轉為疲弱，今年價格「腰斬」，一度滑落到6萬美元，維持弱勢整理，至3月中旬才小幅度上揚，站上7萬美元位置。

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本土交易所HOYA BIT創辦人彭云嫻分析，3月中旬比特幣反彈的推進力量包含現貨ETF淨流入增加至13.4億美元、微策略（Strategy）等企業增持，以及避險策略帶來的資金挹注所帶動；也因比特幣與納斯達克的連動度高達85%，後續油價、聯準會利率政策走向也會是關鍵。

中東戰火局勢未明 比特幣行情震盪難免

展望後市，近期美伊戰爭仍在持續，彭云嫻認為，荷姆茲海峽局勢未明，比特幣行情震盪難免，不過若G7成功釋放戰略石油儲備壓低能源價格，宏觀壓力減輕，反而會成為市場下一波上漲的動能；後續需觀察聯準會與現貨ETF資金、持幣行為動向而定。

不過，台灣區塊鏈大學聯盟副理事長邱垂金也指出，全球資金皆高度集中在AI題材，排擠加密貨幣投資，創新量能也轉為疲弱，幣圈缺乏創新敘事支撐，難以吸引投資人進場；從微觀層面來看，比特幣面臨價格壓力位，本波跌幅套住許多資金，還需時間消化。

邱垂金強調，還有一項重要的影響因素在於美國政策走勢，從川普上任以來一直對幣圈持友善態度，且川普家族與幣圈利益綁定，加密市場氛圍也轉為開放大膽，將是引領幣圈中長期宏觀發展的關鍵因素，儘管短期內《CLARITY法案》卡關，但應不致於影響中長期開放發展；同時，美股RWA（Real World Assets，真實世界資產）也持續受到關注。

比特幣總市值衝刺2兆美元 規模超車台積電

近日比特幣開採出第2,000萬顆，僅剩5%、100萬顆比特幣尚未進入市場，數量已經達到上限，部分專家看好「稀缺性」將是支撐比特幣走勢的因素之一。不過邱垂金認為，此指標意義大於實質意義，投資人應關注的是總市值，目前比特幣總市值約2兆美元，約大於台積電（2330），不過與黃金總市值的60兆美元差距甚遠，仍有大幅成長的想像空間。

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