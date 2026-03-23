〈財經週報-虛擬貨幣〉AI太強吸走資金 RWA震盪中突圍

AI熱潮帶動相關美股走勢，連帶影響美股RWA市場的資產配置趨勢。（法新社）

記者歐宇祥／專題報導

RWA小檔案

儘管加密貨幣領域近2年因美國政策利多發展快速，不過專家坦言，近年AI熱，美股、台股資金大幅度流向AI，美股RWA也以AI為重，因此無論是加密貨幣投資、區塊鏈創新速度都明顯放緩，缺乏創新敘事支撐，讓整體幣圈略顯萎靡。

穩定幣市值站上3,000億美元大關 預測市場躍升幣圈最火紅趨勢

不過幣圈仍有新趨勢形成，2025年穩定幣、RWA（真實世界資產）市值加速成長，根據本土交易所HOYA BIT統計，目前全球穩定幣市值已超過3,000億美元，鏈上RWA市場規模已達數百億美元，成長速度驚人，近日預測市場（Prediction market）在幣圈也很受矚目。

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專家指出，除快速合規的穩定幣外，讓用戶預測真實世界重大事件結果、進行買賣合約的「預測市場」漸趨熱門，不過其資金量體、參與者仍算小眾；專家也強調，預測市場在台灣高機率被視為違法賭博，欲參與者需審慎。

從商務發展面而言，HOYA BIT創辦人彭云嫻則認為，穩定幣、RWA代幣化資產仍將是最主流且能穩定發展的領域，除規模日漸擴大、應用面也大有發展空間，穩定幣與RWA將分別扮演區塊鏈金融的「資金入口」與「資產入口」，推升比特幣擴張。

針對幣圈產業變化動向，台灣區塊鏈大學聯盟副理事長邱垂金表示，可關注美股RWA，因可在非交易時段買賣，除賺取價差，投資人也可藉此投資市場資金集中的AI股，因此備受關注。

此外，邱垂金也說，持續進行比特幣儲備的微策略（Strategy）公司，推出優先股產品STRC，核心意義是向市場籌資並持續買入比特幣；而川普家族仍想發行穩定幣、可能對金融產業產生宏觀影響，都將牽動市場變化。

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