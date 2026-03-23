高盛預估最糟情境 3位數油價恐持續到2027年底

高盛集團預測，3位數油價可能持續至2027年底。（歐新社資料照）

若4月起荷姆茲海峽逐漸恢復開放 Q4布蘭特有望跌回70餘美元

〔編譯魏國金／綜合報導〕中東戰火引發全球能源系統的夢魘，荷姆茲海峽已幾乎全面封閉逾二十天，對該區域能源基礎設施的攻擊，恐需數年才能修復。高盛集團預測，三位數油價可能持續至二〇二七年底。

供應亞洲的中東油價飆164美元新高

自上月底戰爭爆發以來，油市已蒸發四億桶原油，約全球四天供應量，致使全球油價基準布蘭特原油期貨飆漲逾五十％，每桶報約一一二美元，達二〇二二年以來最高水準；主要供應亞洲經濟體的中東原油價格衝擊更顯著，每桶近一六四美元，創紀錄新高。

請繼續往下閱讀...

高盛報告指出，「在供應中斷延長以及持續性供應大幅流失的風險境況下，油價維持在一〇〇美元以上的時間將更長」。報告認為，如果衝突持續，布蘭特原油期貨將突破二〇〇八年創下的每桶一四七．五美元最高紀錄。

在最糟情境下，即通過荷姆茲的能源供應維持極低流量逾兩個月，以及重啟後每日原油產量僅二百萬桶，則至二〇二七年第四季，布蘭特原油價格每桶將維持在一一一美元左右。

在戰爭爆發之前，每天約有四十艘油輪載運約二千萬桶原油通過荷姆茲海峽，但自戰爭爆發至本月十五日，僅十七艘油輪通過該海峽。高盛估計，受影響的原油流量每日達一七〇〇萬桶。

報告指出，在較樂觀的情境下，即從四月起穿越該海峽的原油流量逐漸恢復，至今年第四季，布蘭特原油有望下跌至每桶七十餘美元。

中東衝突爆發前，布蘭特價格約每桶七十美元；一名伊朗安全官員向美國有線電視新聞網（CNN）說，荷姆茲海峽「將不會回到戰前狀況」。

彭博報導，原油期貨與現實世界決定消費者成本的實際供應，出現越來越大的價格落差，幾乎所有實體油價（現貨油價）漲幅比期貨價格更劇烈，因為緊繃的供應使實際用油價格，比如汽油、柴油與航空燃油加劇走高。

作為全球最大的原油消費地區，亞洲煉油廠為確保任何可能的供應，正以遠高於布蘭特原油期貨的驚人溢價，從數千英里之外採購原油；而在歐洲，航空燃油價格每桶突破二二〇美元，預料不久航運價格將大幅調漲。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法