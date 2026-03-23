再生水拚日供63.4萬噸 保科技業用水

水利署佈建再生水廠強化科技造水，規劃2030年前全台將有16座再生水廠上線，產製每日63.4萬噸再生水。（水利署提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕再生水具循環利用特性，可做為工業用穩定水源，在乾旱時期能不靠老天賜雨、也不與民爭水，保護科技業免於斷鏈危機，堪稱「抗旱關鍵利器」。經濟部水利署除落實產業用水優先使用再生水政策，要求新增工業用水須一定比例使用再生水外，同時佈建再生水廠強化科技造水，規劃二〇三〇年前全台將有十六座再生水廠上線，產製每日六十三．四萬噸再生水。

在AI熱潮帶動下，半導體、高科技等高耗水產業的用水需求擴增，包括半導體先進製程所需的超純水，以及算力中心的伺服器散熱所需的冷卻循環用水。然而，極端氣候加劇旱澇極端事件，各界擔憂國內科技業在水資源不足的非常時期，可能面臨停產斷鏈風險。

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為提升枯水期的抗旱韌性，水利署已修正「再生水資源發展條例」部分條文子法，明定自二〇二四年二月起，用水量達每日兩萬噸以上的新設廠與擴廠，工業用水應使用至少五十％系統再生水。另一方面，為促進廠商投入節水，使用再生水、海淡水及投資節水設備等，最高可折抵六十％耗水費。

行政院核定再生水廠共十六座，目前已上線的桃北廠、水湳廠、永康廠等七座，每日供水約十九萬噸，預計二〇三〇年前全數十六座再生水廠可上線，每日供水六十三．四萬噸。另有園區承諾自建再生水部分，包括竹科寶二園區三萬噸、中科擴建二期兩萬噸、南科台南園區三萬噸及南科橋頭園區一萬噸。

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