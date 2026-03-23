核電重啟有SOP 經部：非送出報告即可

經濟部強調，核電廠換發執照重啟必須遵循核安法規。圖為核三廠。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕核二、核三廠經評估具再運轉可行性，台電去年已同步啟動自主安全檢查，並研提再運轉計畫，各界關切核電廠換發執照重啟時程。經濟部昨表示，核電機組重啟涉及專業檢查、評估分析及安全審查等，須完備相關作業程序後才可取得電業執照進行發電運轉，「非送出再運轉報告後即可即時運轉」。

經濟部重申，面對國際能源情勢變動、國內經濟發展及AI用電需求，政府一貫以維持供電穩定、確保能源安全及穩健減碳為核心目標推動能源轉型，並將在安全、法制及社會溝通基礎上，審慎面對核電廠換發執照重啟相關議題。

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經濟部指出，目前台電已與原廠美國西屋公司簽約，展開核三自主安全檢查，三月底前將提送核三再運轉計畫至核安會審查；核二則已尋求原廠美國奇異公司的協助，將待室外乾貯設施完工，爐心內用過燃料退出後，才可進行相關安檢作業。經濟部將督導台電在符合國際法規及原廠協助下進行，配合核安會進行審查。

經濟部強調，核電廠換發執照重啟必須遵循核安法規，涉及台電自主安全檢查及專業評估分析，以及核安會安全審查等程序，推動核電重啟必須在核安無虞、核廢有解及社會共識等三個原則下審慎辦理。

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