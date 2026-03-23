反核非鐵板 多國能源政策務實調整

近年來在國際局勢與能源結構劇烈變動下，各國開始重新檢視核能的戰略地位。圖為日本福島第一核電廠。（法新社資料照）

記者陳昀／特稿

過去數十年，「非核」曾是多數先進國家能源政策的重要價值，但近年來在國際局勢與能源結構劇烈變動下，各國開始重新檢視核能的戰略地位。尤其二〇二一年後，面對「能源安全」與「減碳」的壓力，許多昔日反核的國家逐步轉向，甚至明確擁核。整體趨勢可分為三種類型。

一、明確政策逆轉：日本在二〇一一年福島核災後，全面停用核電且社會反核氛圍強烈；但二〇二二年八月，時任首相岸田文雄提出「最大限度利用核能」，重啟機組並投入研發新一代反應爐，並於二〇二三年通過《GX（綠色轉型）基本方針》，允許核電運轉年限超過六十年，隨著近年多座機組陸續重啟，正式回歸核能。

請繼續往下閱讀...

南韓二〇一七年推動「去核政策」，停止新建核電並逐步淘汰既有機組；但二〇二二年新政府提出「恢復核能比重」與「重啟核電建設」，並公布《新政府能源政策方向》，明定核電占比提升至三成以上，且積極搶攻波蘭、阿聯等核電市場，成為全球核能供應鏈的重要角色。

二，延役務實型：比利時二〇〇三年即立法逐步廢核，原訂二〇二五年全面關閉核電。但二〇二二年俄烏戰爭引發能源危機、天然氣價格飆升，政府被迫將兩座核電機組延役十年，隔年更與能源公司協議延至二〇三五年，顯示面對能源安全與經濟壓力，即便是長期反核的國家，仍須務實調整。

第三，共識鬆動型：德國二〇一一年福島事件後決定全面廢核，於二〇二三年四月關閉最後三座核電廠；但因俄烏戰爭衝擊能源供應，二〇二二年一度延後核電廠關閉時程。二〇二四至二〇二五年間，國內對核能的討論升溫，基督教民主聯盟（CDU）與部分產業界主張重新評估核能，甚至研究小型模組化反應爐（SMR）；目前德國政府尚未轉向，但反核共識已出現鬆動。

整體觀察，各國政策轉折多集中於二〇二二年俄烏戰爭後，凸顯「能源政策」與「地緣政治」的高度連動。當能源安全成為首要考量，核能因穩定可控與低碳的特性，重新被納入政策核心，能源價格與產業競爭壓力，也促使政府採取更務實的能源組合，核能正從單純的能源選項，轉變為國家戰略資產。

安全、成本與減碳 取得平衡

當前國際趨勢並非盲目的「全面擁核」，而是進入「務實調整」的新階段，各國不再以單一價值決定能源政策，而是在安全、成本與減碳間求取平衡的調整階段，這場從反核到復核的轉變，反映出更加現實且複雜的全球能源新局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法