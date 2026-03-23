黨政人士︰評估重啟核能 非因缺電

賴總統明知會引起反核支持者的激烈抗議與藍營的譏諷攻擊，仍公開說明核二、核三的安全評估進度，原因很簡單—台灣有需要、國家有需要、產業有需要。（記者方賓照攝）

反駁藍營道歉說 強調是為確保競爭力與能源安全 務實提前布局

〔記者陳昀、林欣漢／台北報導〕總統賴清德宣布，核二、核三具重啟運轉條件，台電已在準備重啟程序，被國民黨要求就過去「錯誤能源政策」道歉。黨政人士昨反駁說，政府評估重啟核能不是因為「缺電」或「選票」，面對地緣政治劇變、淨零低碳需求及AI產業的爆發式用電成長，身為全球半導體核心的台灣，必須提前布局，確保未來科技競爭力與能源安全，這是國家領導人解決實際需求應有的務實態度。

國民黨表示，賴清德總統能夠腦筋急轉彎，廢核政策懸崖勒馬，迷途知返，回到國民黨長久主張的能源政策，雖然晚了，能改變總比不改一路錯到底好；呼籲賴總統勇敢向人民承認錯了，不要亂找理由硬拗。

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黨政人士對此表示，賴總統明知會引起反核支持者的激烈抗議與藍營的譏諷攻擊，仍公開說明核二、核三的安全評估進度，原因很簡單—台灣有需要、國家有需要、產業有需要。近十年不缺電，不代表不需布局未來科技廠與台灣經濟所需的用電資源，解決實際的需要，比個人的榮辱更重要，這才是「國家領導人」應有的務實態度。

不重啟核電 到2032年仍供電無虞

黨政人士強調，這並非轉向，而是負責任的前瞻決策，即使不重啟核電，台灣到二〇三二年仍供電無虞，備轉容量率通常維持十％以上；然而，面對全球地緣政治劇變、淨零低碳需求及AI產業的爆發式用電成長，政府必須提前因應，NVIDIA執行長黃仁勳也曾強調，能源是AI發展根基，身為全球半導體核心的台灣，必須為產業競爭力預做準備。該人士直言，重啟核電正是為了在產業發展超出預期時，提前墊高供給，而非因缺電才回頭。

昔能源轉型 擺脫過度依賴核電

今低碳選項 因應AI與淨零趨勢

面對「為選票轉彎」的質疑，黨政人士反駁說，政府能源政策的核心邏輯始終一致，要確保台灣的能源安全、永續發展及產業競爭力，十年前推動能源轉型是為了擺脫過度依賴核電，十年後將核電納入多元低碳選項，是因應AI與淨零的新形勢，真正為選票操弄議題的，是那些在沒有配套下動員「缺電恐慌」的人，而非務實跟著客觀情勢調整政策的政府。

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