澄清核電政策轉彎 賴總統：台灣非核家園 去年已達標

總統賴清德昨在參加童軍節慶祝大會前表示，政府依民意提出核電重啟，須在核安無虞、核廢有解、社會有共識才會進行，未來將關注新技術並持續支持綠能發展。（記者方賓照攝）

〔記者楊綿傑／台北報導〕總統賴清德拋出核電重啟議題引發討論，他昨天強調，去年核二廠二號機停止運轉後，台灣已進入非核家園，電力供應穩定；但面對經濟發展、國際零碳趨勢，以及地緣政治等因素，政府依民意提出重啟，且須在核安無虞、核廢有解、社會有共識才會進行，未來將關注新技術並持續支持綠能發展。

未來將持續關注新技術 支持綠能發展

賴總統昨在參加童軍節慶祝大會前表示，蔡英文前總統上任後積極推動綠能，包括太陽光電、風力發電等，所發的電量已成功取代了核一、核二、核三發電量；過去一年多，在非核家園狀況下，台灣所發的電力，備轉容量率都在十％左右，顯示電力供應穩定。

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不過台灣進入新的情勢，首先，經濟發展強勁，再加上人工智慧時代建置算力中心所需電力，都超過原來預估。

其次，因應氣候變遷，歐盟要求產品進入其市場，要符合低碳甚至零碳要求，未來品項還可能擴大；此外，在地緣政治變化下，台灣電力建置除了量要足、符合低碳以外，還要有地緣韌性。

重申核二、核三要重啟 需符合三前提

所以在立法院通過核管法後，行政院回應民意要求，讓台電與經濟部提出對核二、核三重啟申請。他重申，未來需符合「核安無虞、核廢有解」，社會有共識、通過核安會審查，核二、核三才會重啟；政府也會持續關注核融合、SMR（小型模組化反應爐）等新科技發展，包括風力、太陽能、小水力發電與氫能源發電等綠能產業，也都會繼續推動，希望台灣更有韌性、經濟持續發展、社會繁榮進步。

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